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الملك سلمان يطلب تقريرا مفصلا عن الأمطار الغزيرة فى جدة

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الملك سلمان يطلب تقريرا مفصلا عن الأمطار الغزيرة فى جدة الملك سلمان يطلب تقريرا مفصلا عن الأمطار الغزيرة فى جدة
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بتقديم تقرير مفصل عاجلاً يكشف ما شهدته مدينة جدة جراء الأمطار التي هطلت أمس الاربعاء ، وأكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أنه وضح للملك سلمان ما حدث نتيجة الأمطار شفهياً وأن التقرير المفصل سيقدم له فور الانتهاء منه .

وقال الأمير خالد الفيصل: "نحن جميعنا نقتدي بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي قالها علناً ، أنه يقبل النقد البناء من الجميع ، وشكر كل من يقدم له نصيحة ، وقال أيضا أن مجالسنا ومكاتبنا وأبوابنا مفتوحة للجميع فشكرا لكل من انتقد بشكل بناء ، وأعاننا على تصحيح الأخطاء".

وتابع "الفيصل "أن التقارير الأولية أفادت بأن بعض القنوات كانت مسدودة بسبب خلل في الصيانة ، وأن الأنفاق التي امتلأت كانت بسبب انقطاع الكهرباء عن المضخات

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