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مقتل 14 صيادا يمنيا فى قصف لطيران التحالف بجزيرة بالحديدة

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مقتل 14 صيادا يمنيا فى قصف لطيران التحالف بجزيرة بالحديدة مقتل 14 صيادا يمنيا فى قصف لطيران التحالف بجزيرة بالحديدة

>أفاد مدير هيئة مصائد البحر الأحمر خالد الشمسى، مساء اليوم الخميس، بأن 14 صياداً يمنياً قتلوا وجرح أربعة آخرون فى قصف شنه طيران التحالف العربى على قاربين قبالة إحدى الجزر اليمنية الواقعة على البحر الأحمر والتابعة لمحافظة الحديدة 226 كم غرب العاصمة صنعاء.

وقال الشمسى إن 10 من الصيادين قتلوا جراء غارة جوية شنها طيران التحالف، فى وقت متأخر مساء أمس الأربعاء، على قاربهم قبالة جزيرة زُقر، لافتاً إلى أن جثثهم ما تزال مفقودة حتى اللحظة.

وأضاف، بأن طائرة أباتشى تابعة للتحالف استهدفت صباح اليوم قاربا آخرا يحمل تسعة صيادين بالقرب من الجزيرة نفسها، وهو ما أسفر عن مقتل أربعة منهم وجرح أربعة آخرين، وأكد الشمسي، بأنهم وجهوا نداء إلى جمعيتى الصليب والهلال الأحمر للبحث عن الجثث المفقودة، بينما لم يتم التجاوب معهم حتى اللحظة.

من جهة أخرى طالب على بغوى وكيل صيادى قرية بيت الفقيه بوقف ما أسماه "الاستهداف المباشر للصيادين اليمنيين الذين لا يملكون سوى الصيد كمصدر وحيد لدخلهم".

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