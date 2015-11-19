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حبس عاطل قتل عاملاً دخل فى علاقة عاطفية مع شقيقته بعين شمس

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حبس عاطل قتل عاملاً دخل فى علاقة عاطفية مع شقيقته بعين شمس حبس عاطل قتل عاملاً دخل فى علاقة عاطفية مع شقيقته بعين شمس
قرر المستشار محمد الجرف، مدير نيابة شرق القاهرة بأمانة سر أحمد أبو زيد حبس "عبد الرحمن.ا" 19 سنة عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامه بقتل عامل دخل فى علاقة عاطفية مع شقيقته فى عين شمس.

كشفت التحقيقات عن أن المتهم وردت إليه معلومة من أحد أصدقائه بوجود علاقة عاطفية بين شقيقته وشخص يدعى "عصمت.م" 16 سنة فراقبها بعد نزولها من المنزل وعندما التقت المجنى عليه بأحد شوارع عين شمس دخل فى مشاجرة معه وضربه بقبضة يديه على رأسه فأصيب بإغماء نتيجة نزيف داخلى وبنقله إلى المستشفى التعليمى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وبالقبض على المتهم اعترف أمام النيابة بقتل المجنى عليه فأمرت بحبسه ودفن الجثة بعد تشريحها واستدعاء عدد من أصدقاء القتيل وأفراد أسرته لسؤالهم.

كان رجال مباحث قسم شرطة عين شمس تلقوا بلاغًا باعتداء شخص على عامل بعد اكتشافه علاقة عاطفية بينه وشقيقته ما أدى لوفاته.

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مصر 365

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