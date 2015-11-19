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جنايات دمنهور تقضى بالسجن المشدد 15سنة لقيادى إخوانى ومعاقبة آخر 3سنوات

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جنايات دمنهور تقضى بالسجن المشدد 15سنة لقيادى إخوانى ومعاقبة آخر 3سنوات جنايات دمنهور تقضى بالسجن المشدد 15سنة لقيادى إخوانى ومعاقبة آخر 3سنوات
قررت قبل قليل محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثالثة برئاسة المستشار الدكتور شوقى زكريا الصالحى رئيس المحكمة بعضوية المستشارين أحمد حسام النجار رئيس الإستئناف وأحمد الطنيخى فى القضية رقم 6106 جنايات قسم دمنهور بمعاقبة كل من القيادى الإخوانى حمدى رضا عابدين الصيفى بالسجن المشدد 15 سنة " وبمعاقبة "عمر جمال عثمان هيبة"، ومقيم بالصف جيزة، وبالاستعلام عنه تبين أنه من كوادر جماعة الإخوان الإرهابية " بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامهم بمحاولة اغتيال اللواء أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة .

ترجع أحداث الواقعة لأوائل شهر مارس الماضى حينما اشتبه رجال المباحث المكلفين بحراسة مدير المباحث فى أحد الأفراد يقوم بتصوير الإستراحة، وبمجرد اقترابهم منه فر هاربا فقامت على الفور القوات بمطاردته حتى تمكنوا من القبض عليه على حدود مدينة دمنهور .

وتبين من الفحص أنه يدعى "عمر جمال عثمان هيبة" ومقيم بالصف جيزة، وبالاستعلام عنه تبين أنه من كوادر جماعة الإخوان الإرهابية، وبتطوير مناقشة المتهم فجر مفاجأة أنه كان مجندا مع أحد مديرى مباحث البحيرة السابقين ولديه خلفية كبيرة ومعلومات عن مكان استراحة مدير مباحث البحيرة.
>وأضاف المتهم أنه تم تكليفة من قبل قيادات جماعة الإخوان الإرهابية ويدعى " حمدى رضا عابدين الصيفى برصد تحركات مدير المباحث وزرع عبوة ناسفة بالاستراحة من أجل اغتيال مدير إدارة البحث الجنائى بالبحيرة مقابل 50 ألف جنيه.

أمر مدير أمن البحيرة بتحرير محضر بالواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1512 جنح قسم دمنهور .
>وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار تامر شمة المحامى العام لنيابات وسط دمنهور وبعد تحقيقات استغرقت 12 ساعة متصلة، اعترف المتهم خلالها بمحاولته الشروع فى قتل مدير مباحث البحيرة مقابل مبلغ مالى 50 ألف جنيه.
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