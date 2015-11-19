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مرشح للبرلمان بقليوب: الصحة والتعليم والبطالة على رأس أولوياتى

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مرشح للبرلمان بقليوب: الصحة والتعليم والبطالة على رأس أولوياتى مرشح للبرلمان بقليوب: الصحة والتعليم والبطالة على رأس أولوياتى
قال المهندس خالد أبو سريع نعيم المرشح المستقل رقم 19 رمز ساعة يد للبرلمان بدائرة قليوب إنه سيعمل خلال الفترة المقبلة ومن خلال عضويته فى مجلس النواب فى حال نجاحه على مواجهة عددا من المشكلات التى تواجه المجتمع القليوبى ومن أبرزها مواجهة مشكلة البطالة والتوسع فى المشروعات والمدن الجديدة والبحث عن أساليب جديدة للنهوض بالاقتصاد المصرى.

وأكد نعيم خلال جولاته الانتخابية بقرية سنديون مسقط رأسه بقليوب على ضرورة الاستفادة من طاقة الشباب وسواعدهم والاهتمام بهم وبالإبداعات والأفكار البناءة التى تفيد الجميع .

وأضاف أن أهم الملفات التى سيهتم بها هى ملف الإسكان وأن أجندته التشريعية لبرلمان 2015 تتضمن مقترحات لحل عدد من المشكلات التى يواجهها المواطن البسيط مؤكدا أن قضايا التعليم والصحة ومواجهة البطالة على رأس أولوياته.

وكان المهندس خالد نعيم يشغل عضو مجلس محلي محافظة القليوبية السابق بدأ المعركة مبكرا حيث اجتمع بالشباب وكبار العائلات بالقري وتعرف علي مطالبهم ووعدهم خلال جولاته بالسعي جاهداً للعمل علي حلها.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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