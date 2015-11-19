المرشح المستقل إبراهيم أبوشعيرة ينظم مؤتمرا انتخابيا حاشدا بالشيخ زويد

نظم المرشح المستقل بدائرة الشيخ زويد ابراهيم ابوشعيرة مساء اليوم مؤتمرا انتخابيا حاشدا بحضور عدد كبير من ابناء عائلات مدينة الشيخ زويد .

وخلال المؤتمر الذى عقد بمقر المرشح الانتخابى ، دعا ابراهيم ابوشعيرة الأهالي الى الخروج للجان وعدم التهاون فى إضاعة اصواتهم ، وطالبهم بحشد الجميع والمشاركة الايجابية مؤكدا انه سيحقق ماوعد به فى برنامجه الانتخابى .

وتشهد دائرة الشيخ زويد ورفح تنافس بين 4 مرشحين على معد برلمانى واحد وهم صالح ابورياش وابراهيم ابوشعيرة وجمال عمر وامل ماضى.

ونظمت المرشحة امل ماضى الليلة الماضية مؤتمر انتخابى بحى الصفا فى مدينة رفح كما نظم المرشح جمال عمر مؤتمرة الانتخابى فى حديقة بالعريش بحضور عددا من اهالى مدينة رفح المقيمين بالعريش .



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