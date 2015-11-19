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بالصور.. بدء الحملة القومية للكشف المبكر عن سرطان الثدى فى الدقهلية

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بالصور.. بدء الحملة القومية للكشف المبكر عن سرطان الثدى فى الدقهلية بالصور.. بدء الحملة القومية للكشف المبكر عن سرطان الثدى فى الدقهلية
أعلنت الدكتورة نجلاء عبد الرازق، مدير البرنامج القومى لصحة المرأة، بدء فعاليات الحملة القومية للاكتشاف المبكر عن سرطان الثدى بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس.

وألقت الدكتورة نجلاء عبد الرازق محاضره للتوعية بسرطان الثدى، ضمن فعاليات الاحتفال بأوائل الكليات بجامعة المنصورة، مضيفة أن مقر الحملة بمحافظة الدقهلية داخل الحرم الجامعى بجامعه المنصورة، بالتعاون مع مركز الأورام بالمنصورة Detect.
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>وأشارت الدكتورة نجلاء عبد الرازق، أن الاكتشاف المبكر لسرطان الثدى، هام لتحقيق الشفاء التام من المرض.

جدير بالذكر، أن إطلاق الحملة كان بحضور، الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب، والدكتورة نسرين عمر وكيل كلية الطب، وعمداء الكليات، والطلاب.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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