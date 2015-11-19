بالصور.. الشباب والرياضة بالغربية تختتم حملة دعم المشاركة فى الانتخابات

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية اليوم الخميس فعاليات " الحملة القومية لدعم المشاركة في الانتخابات البرلمانية" التي دشنتها خلال الأيام الماضية بمؤتمر جماهيري يضم دائرة قطور وبسيون ، بمركز شباب مدينه قطور.

شارك في المؤتمر الختامي ، وكيل وزاره الشباب والرياضة بالغربية محمد علي شحاتة ،وعبد الرحمن العرباوي رئيس مدينه قطور ، ويسري الديب مدير إستاد طنطا ، وشريف الهطيل مدير الشباب والرياضة بقطور ، و فتحي خضر مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديريه الشباب والرياضة بالغربية ، وسمير مهنا مدير مركز أعلام طنطا،و فاضل الشرقاوي نائب رئيس مدينه قطور.

كانت الإدارة المركزية للتعليم المدني والبرلمان بوزارة الشباب والرياضة قد دشنت حملة " انزل شارك " لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة بالحياة السياسية برعاية سعيد مصطفي كامل ، محافظ الغربية ، وبإشراف محمد علي شحاته وكيل وزاره الشباب والرياضة بالغربية ، وتم عقد 75 لقاء توعية في نطاق محافظة الغربية .



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