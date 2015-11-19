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جامعة المنصورة تكرم 145 من أوائل الخريجين بجميع الكليات للعام الثانى

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جامعة المنصورة تكرم 145 من أوائل الخريجين بجميع الكليات للعام الثانى جامعة المنصورة تكرم 145 من أوائل الخريجين بجميع الكليات للعام الثانى
نظمت جامعة المنصورة احتفالية كبرى لتكريم أوائل خريجي كليات وأقسام الجامعة المختلفة للعام الثاني على التوالي ويبلغ عدد المكرمين من الأوائل 145 طالب وطالبة الحاصلين على المراكز الأولى بالكليات وأقسامها.

وكرم الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة وعمداء الكليات أوائل الخريجين بحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب وأعضاء هيئة التدريس و أهالي الطلاب المكرمين.

وقدم اسلام مصطفى صالح أول الجامعة بكلية الحقوق كلمة ووجه الشكر لرئيس الجامعة لحرصه على إقامة حفل الخريجين للمرة الثانية على التوالي.

وأكد الدكتور محمد القناوى خلال كلمته أن هناك خطة طموحة للجامعة لدمج الطلاب الأوائل بالمراكز البحثية التي ستنشأها الجامعة بواحة العلوم والتكنولوجيا الجديدة بمدينة جمصة، كما حثهم على استكمال مسير العلم من خلال البحث العلمى فهو بحق قاطرة التقدم لاى دولة، مشيرا إلى أنه إن كنا نريد أن ننهض فعلينا بالبحث العلمى الذى يقدم جديد ويعالج مشكلات مجتمعية ويعمل على تقليل الفجوة العلمية بيننا وبين الدول المتقدمة، وأن هذه الدول تقدمت من خلال استثمار العقول وتطور البحث العلمى ونحن لدينا العقول ولدينا الخبرات التي تؤهلنا للحاق بركب التقدم.

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