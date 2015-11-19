بالصور.. جامعة الإسكندرية توقع مذكرة تفاهم مع شركة "شان جوبان"

>وقع الدكتور رشـدى زهـران، رئيـس جامعة الإسكندرية، والمهندس أحمـد عالـى وفيـق العضو المنتدب بشركة سان جوبان مصر للزجاج صباح اليوم الخميس، مذكرة التفاهم المشتركة بهدف التعاون فى العديد من المجالات الأكاديمية والبحثية والعملية وتعزيز دور الجامعة الريادى والاقليمى فى مجالات مواد البناء الجديدة الصديقة للبيئة ودعم رسالتها الجامعية التعليمية والبحثية فى العمل مع الجهات الخارجية والمجتمعية المختلفة .

وقال "زهران" فى بيان الجامعة اليوم، أن مذكرة التفاهم تتضمن التعاون بين معمل دراسات البيئة العمرانية بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة وشركة سان جوبان لتوفير أنواع الزجاج المختلفة لعمل الاختبارات والتجارب المختلفة عليها والتعاون مع القسم فى دراسة الواجهات ومواد تشطيبها وأداءها من الناحية البيئية وذلك على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا وخدمة المجتمع .

وأضاف أن مذكرة التفاهم تضمنت أيضاً قيام شركة سان جوبان بإعطاء محاضرات دورية فصلية للتعريف بالاستخدامات المختلفة وذلك ضمن خطة سنوية أو فصلية توضع مسبقاً ضمن أنشطة الكلية مع توفير فرص لتدريب الطلاب من التخصصات والسنوات المختلفة بمصانع وإدارات الشركة وتقديم الدعم الفنى واللوجيستى لمعمل دراسات البيئة العمرانية مع إمكانية تزويده ببعض الأجهزة المتطورة للقياس بالاضافة إلى غيرها من أوجه التعاون لتنمية الموارد البشرية بإعداد الطلاب إعداداً جيداً لسوق العمل أو لتحديث الصناعة .

وأشار المهندس أحمد وفيق إلى توجه الشركة لأعمال البحوث والتطوير فى صناعة وتوظيف الزجاج بالسوق المحلى خاصة بعد افتتاحها العديد من خطوط الانتاج عالية الجودة ورحب بتنظيم زيارات لأعضاء هيئة التدريس والطلاب لمصنع الزجاج والتعرف على مراحل التصنيع والانتاج المختلفة والتعاون مع الجامعة لاعداد كوادر لبناء هذه الصناعة فى المستقبل .

حضر توقيع الاتفاقية أ.د عصام الكردى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأ.د خالد جعفر وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د زياد الصياد الأستاذ بقسم الهندسة المعمارية و ا.د وليد عبد الغفار المدير التنفيذى للمركز الهندسى للخدمة العامة بكلية الهندسة.



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