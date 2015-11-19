صور| محافظ بورسعيد يلتقي أعضاء نقابة المهندسين ويشيد بدورهم

عقد اللواء مجدي نصر الدين، محافظ بورسعيد، اجتماعًا مع أعضاء نقابة المهندسين برئاسة المهندس حسين رحيمة، وذلك لمناقشة العديد من الموضوع، وأكد محافظ بورسعيد خلال الإجتماع على أهمية التعاون البناء بين المحافظة وجميع النقابات والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني مشيرًا بأن المحافظة ترحب بكل الأفكار والمقترحات، وأكد المحافظ علي الدور الكبير التي تقوم به نقابة المهندسين كبيت استشاري وفني للمحافظة من أجل صالح بورسعيد والإدلاء برأيها في المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها المحافظة.

وقدم محافظ بورسعيد خلال الاجتماع شرحًا تفصيلًا لطريق كورنيش بورسعيد والغرض منه مؤكدًا بأن هذا الطريق خضع للدراسة لمدة 3 سنوات متتالية وأحضرنا كافة الموافقات من الأمانة العامة لوزارة الدفاع وهيئة عمليات القوات المسلحة ووزارة الإسكان ووزارة البيئة ووزارة الموارد المائية والتنسيق مع هيئة قناة السويس وليقوم بتنفيذه جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وأضاف بأن هدفنا إظهار الشكل الجمالي للكورنيش وقدتم بذل الكثير من الجهد والاستماع إلى الآراء وعقد كثير من اللقاءات من أجل التوافق مع إنشاء الطريق الذي تم تصميمه بشكل جمالي نستطيع من خلاله تدعيم السياحة وجذب الوافدين إليها، مشيرًا بأن الكورنيش الجديد سوف يكون مثل كورنيش إسكندرية ورأس البر وشرم الشيخ، و أيضاً عمل مظلات بشكل جمالي ومناطق انتظار ومناطق خضراء وأشجار وإنارة ومظلات وبرجولات فلابد من تضافر كافة الجهود من أجل تقدم بورسعيد وازدهارها.

كما تم خلال الاجتماع بحث مجموعة من الأفكار التي تقدمت بها النقابة في إطار الدور الاجتماعي والفني الذي تقوم به، حيث طرح مشكلات طلمبات الصرف الصحي وصيانتها.

وأكد المحافظ بأن هذا ما تقوم به المحافظة بالفعل وأن هناك جهودًا كبيرة تبذل من أجل تطوير الصرف الصحي بالمحافظة، مشيرًا بأنه تم حصر كافة متطلبات المحافظة من الشركة القابضة للصرف الصحي وتقدر بـ26 مليون جنيه، وتشمل سيارات كسح ومعدات للصرف، بالإضافة إلى الاحتياجات الأساسية وسيتم توفيرها في إطار خطة الدولة لحل هذه المشكلة تفاديًا لحدوث مشاكل أثناء سقوط الأمطار.

وأشار نصر الدين بأنه فؤجئ بأن محطة المعالجة الرئيسية ببورسعيد يوجد بها 193 مهوي لايعمل منها سوى 2 فقط، وتم رصد مبلغ 60 مليون جنيه وبذل المزيد من الجهد وإصلاح 85 مهوي تعمل الآن بالفعل وتجهيز 40 مهوي أخر، وجاري الانتهاء من باقي المهويات، كما أكد المحافظ لأعضاء النقابة على موافقة المحافظة بعد العرض على المجلس التنفيذي على تخصيص قطعة أرض لإقامة مستشفى لعلاج أمراض السرطان، مؤكدًا بأن المحافظة في حاجة فعلية لهذه المستشفي، كما أصدر المحافظ توجيهاته إلى مدير الشئون الصحية بالتنسيق مع أعضاء النقابة ورجل الأعمال الذي تبرع بإنشاء المستشفى لبحث طرق وأسلوب تشغيل المستشفى وتوفير المقومات الطبية من العناصر البشرية لتكون جاهزة للعمل فور الإنتهاء من إنشائها، وأضاف بأن ذلك سوف يوفر مشقة السفر على المرضى إلى المحافظات الأخرى لتلقي العلاج.