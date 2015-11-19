«خلاصة الكلام» يفتح ملف التسول: مئات الجنيهات حصيلة ساعة تسول “خليل والشناوي”

كتبت – إنجي لطفي

في مغامرة إعلامية من نوع خاص، قدم الثنائي خليل والشناوي حلقة جديدة من برنامجهما “خلاصة الكلام ” ناقشا خلالها ظاهرة التسول بطريقة غير مسبوقة، حيث تنكرا في هيئة متسولين ليثبتا أنه ــ في أغلب الحالات ــ يمارس المتسولين عملية خداع واحتيال على جمهورهما من “المحسنين”.

المفاجأة كانت في أن خليل تمكن من جمع ثلاثمائة جنيه في أقل من نضف ساعة، وكانت خدعته تتمثل في الوقوف إلى جانب سيارته فارهة وادعا أن “البنزين قطع”، وبالفعل تعاطف العشرات مع قصته، وأعطاه كل منهم “اللي فيه النصيب”، ليجمع 300 جنيها في أقل من نصف ساعة وهو ما يكفي لـ”تفويل” السيارة عدة مرات، كما قام خليل بتجربة أخرى وهي التنكر في شخصية عامل يركن السيارات وجمع في وقت قياسي مبلغ مالي.

اما الشناوي فمارس التسول بالطريقة التقليدية، مرتديا ثيابا ممزقة ومدعيا البؤس، و رغم أنه جمع مبلغًا أقل من زميله ، الا أن الحصيلة كانت مرضية حيث قاربت 50 جنيها في نصف ساعة.

أحمد رأفت شارك في اللعبة هو الآخر، ولكن باسلوب “شبابي” حيث اصطحب جيتاره وراح يعزف عليه منتظرا من جمهور الشارع أن يعبر عن إعجابه بموسيقاه، من خلال الجنيهات التي يضعونها في “الطبق” أمامه، وحقق هو الآخر حصيلة جيدة لساعة تسول موسيقي.

خليل والشناوي واصلا مناقشة ظاهرة التسول في “خلاصة الكلام ” من خلال مواجهة بين خبير أمني وخبير متخصص في علم الاجتماع، وسيدة صاحبة تجربة في عالم التسول وشخص يقوم بعملية ركن السيارات في الشارع.