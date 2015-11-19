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رئيس روس أتوم: عقد بناء المحطة النووية بالضبعة يربط مصر وروسيا 100 عام

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رئيس روس أتوم: عقد بناء المحطة النووية بالضبعة يربط مصر وروسيا 100 عام رئيس روس أتوم: عقد بناء المحطة النووية بالضبعة يربط مصر وروسيا 100 عام
أعلن رئيس شركة "روس أتوم" الروسية أن عقد بناء أول محطة للطاقة النووية بتكنولوجيا روسية في سوف يربط البلدين ببعض لمدة تقترب من 100 عام.

وأضاف كيريينكو فى تصريحات لوكالة "نوفستى" الروسية للأنباء أن تنفيذ المشروع يتم تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع الرئيس أنه على معرفة تامة بتنفيذ هذا المشروع، حيث سيكون هناك اجتماع فى شهر ديسمبر لتنفيذ هذا العمل.

وأشار كيرينكو أنه سيتم بناء جميع الوحدات الأربعة بعد 10 سنوات، وستعمل لمدة 80 عاما أى أن هذا العقد سيربط مصر وروسيا حوالى 100 عام.

وأضاف كيريينكو أن روسيا ستقدم الدعم المالى لبناء هذه المحطات النووية، ولكنها ستكون بالموارد والوسائل المصرية.


>- رئيس "روس أتوم": بدء العمل فى محطة الضبعة النووية بداية ديسمبر المقبل
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- بالفيديووالصور..السيسى يشهد توقيع اتفاق إنشاء المحطة النووية بالضبعة:بدأنا أول خطوة لتنفيذ حلم مصر..برنامجنا النووى سلمى والتكاليف على 35 سنة.. نتفهم موقف روسيا فى أزمة الطائرة ونتعامل بشفافية
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مصر 365

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