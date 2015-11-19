علاجات حب الشباب قد تؤدى لالتهاب البشرة

أسباب الإصابة بحب الشباب

حب الشباب من أكبر المشاكل الجمالية التى تؤرق أصحابها، وهناك العديد من الأسباب التى تقف وراء الإصابة بحب الشباب، كما ترتفع فرص الإصابة بحب الشباب فى مرحلة البلوغ بشكل أساسى.>عن أهم الأسباب التى تقف وراء الإصابة بحب الشباب، تقول أخصائية الأمراض الجلدية الدكتور هديل جهاد، أن التغيرات الهرمونية تأتى على رأس مسببات حب الشباب، لذا ترتفع فرص الإصابة بحب الشباب فى مرحلة البلوغ.

كما تلعب الحالة النفسية والخلل الهرمونى دورًا أساسيًا فى الإصابة بحب الشباب فى المراحل اللاحقة من العمر.

علاج حب الشباب

>عن طرق علاج حب الشباب، توضح هديل أن الدهانات الموضعية هى أشهر الوسائل المتبعة لعلاج حب الشباب، لكن فى بعض الحالات قد يتعرض المصاب بحب الشباب لإلتهاب البشرة جراء استخدام تلك الدهانات، والسبب يرجع إلى احتوائها على مركبات تعمل بشكل أساسى على منع إفراز دهون البشرة للحد من انتشار حب الشباب، وهو ما يعرض البعض للإصابة بالتهابات البشرة، نتيجة الجفاف الشديد.>علاج تلك الحالة يتم تبعًا لرأى هديل بواسطة تغير نوع الدهان أو استخدامه على فترات متباعدة.