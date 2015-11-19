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أستاذ بـ"قصر العينى": النساء المصابات بالسكر أكثر عرضة لـ"الزهايمر"

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أستاذ بـ"قصر العينى": النساء المصابات بالسكر أكثر عرضة لـ"الزهايمر" أستاذ بـ"قصر العينى": النساء المصابات بالسكر أكثر عرضة لـ"الزهايمر"
قالت الدكتورة إيناس شلتوت أستاذة السكر، والغدد الصماء بطب قصر العينى، رئيس الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر، والميتابوليزم، إن المرضى الذين يعانون من السكر،إذا أهملوا العلاج، يصابون بالزهايمر، وفقدان الذاكرة، وأنه يمكن أن ينسى الشخص أقاربه ولا يستطيع التعامل مع الفلوس، ويفقد القدرة على تحديد الأماكن.

الزهايمر يصيب السيدات أكثر من الرجال


>وقالت، فى ندوة اليوم مستشفى الفرنساوى التابع لجامعة القاهرة، إن الزهايمر يصيب السيدات المصابات بالسكر، أكثر من الرجال، وأن له ادوية تحسنه، ولكن لا يتم علاجه، موضحة أن البنكرياس هو المسئول عن تحويل النشويات إلى سكر ويسمى سكر جلوكوز.

السمنة سبب رئيسى للإصابة بالسكر


>وأشارت إلى أن الشخص الذى يعاني من السمنة، يستهلك مخزون السكر الموجود في البنكرياس بسرعة، وأنه لذلك يكون أكثر عرضة للإصابة بالمرض، موضحة أنه إذا أصيب الشخص بالالتهاب الفيروسى، أو المناعى يحدث تدمير فى خلايا البنكرياس، مما يسبب الاصابة، بالنوع الاول، من السكر، الذى يصيب الشباب اكثر.

البنكرياس التالف لا يمكن إحياؤه


>وأوضحت أن البنكرياس، التالف لا يمكن إحياؤه من جديد، مضيفة أنه فى المستقبل يمكن زرع خلايا بنكرياس، أو خلايا بيتا، وقالت "لكن هذا ليس بسهولة لأن مشاكله أكثر من فائدته، لأن مع زرع خلايا بنكرياس، لابد من إعطاء أدوية مثبطة للمناعة مما يعرض المريض لمشاكل صحية كثيرة، ومصر لا تسمح بزراعة الأعضاء من متوفين، ولكن فى أمريكا وأوروبا يتم اخذ الأعضاء من متوفين، ولكن الأمر صعب لأنه لابد من التطابق مع أنسجة المريض".

وحذرت من العلاج باستخدام الخلايا الجذعية ، موضحة أن فكرتها جميلة ولكن لم يتم دراسة مضاعفتها بعد ، حيث يمكن ان تتسبب في حدوث أورام ، وبالتالي فهي ابحاث فقط، وقالت "أدعو الناس لعدم الانسياق خلف الاعلانات الوهمية والتي توهم المرضى بان العلاج بالخلايا الجذعية موجود وناجح ، حيث ان العلاج باستخدام الخلايا الجذعية ، لازال في طور البحث ولم يتم الموافقة على استخدامها لعلاج مرض السكر".

وأوضحت أن الاعشاب، والبلح والعسل، ليست علاجا لمرض السكر مؤكدة ان العسل يرفع من مستوى السكر في الدم ، ويعتبر ضارا بالنسبة للمريض .

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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