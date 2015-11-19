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ننشر التشكيل النهائى لاتحاد طلاب كلية التجارة جامعة الإسكندرية

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ننشر التشكيل النهائى لاتحاد طلاب كلية التجارة جامعة الإسكندرية ننشر التشكيل النهائى لاتحاد طلاب كلية التجارة جامعة الإسكندرية
أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الإسكندرية انتهاء الانتخابات بالكليات، وإعلان النتائج النهائية بالجامعة، وفاز بكلية التجارة الطالب أحمد محمود أحمد بالفرقة الرابعة بمنصب رئيس الاتحاد ومحمد عصام أبو المحاسن بمنصب نائب رئيس الاتحاد.

وفى اللجان الأساسية بالكلية انتهت بفوز عبد الرحمن مجدى بأمين لجنة الأسر، وإبراهيم الدسوقى بالأمين المساعد، وفى اللجنة الثقافية فاز خالد جلال بالأمين ومحمد يسرى بالأمين المساعد، وفى اللجنة العلمية فاز محمود صابر بامين اللجنة واحمد حسين بالأمين المساعد.

بينما جاءت نتيجة اللجنة الرياضية بفوز محمد عصام أبو المحاسن بأمين اللجنة، وشادى حجازى بالأمين المساعد، وفى اللجنة الأجتماعية فاز عمر مصطفى أبو حديد بالأمين، ومحمد شعبان بالأمين المساعد، وفى لجنة الجوالة والخدمة العامة فاز محمد صلاح حسين بالأمين، وهشام عبد الرازق فهمى بالأمين المساعدـ وفى اللجنة الفنية فاز عمر حسن محمود أمين وأحمد ماهر بالأمين المساعد.
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