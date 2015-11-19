إخماد حريق بشقة سكنية فى مدينة نصر بدون إصابات

تمكن رجال الدفاع المدنى بالقاهرة من إخماد حريق نشب فى شقة سكنية بشارع أحمد الزمر بمدينة نصر، وذلك بعد انتقال 3 سيارات إطفاء إلى المكان، وتم منع خطر امتداد النيران إلى باقى العقارات المجاورة والطوابق السكنية بذات العقار فيما لم يسفر الحريق عن وقوع أى إصابات.

كانت تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا من غرفة النجدة باشتعال النيران بشقة سكنية بمدينة نصر، وعلى الفور انتقلت سيارات إطفاء إلى المكان، لمحاولة إخماد الحريق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط المكان، لتسهيل عمليات الوصول إلى النيران المشتعلة للسيطرة عليها ومنع خطر امتدادها باقى الطوابق السكنية.