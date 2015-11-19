مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 9 آخرين فى إطلاق نار بمستوطنة ببيت لحم

استشهد شاب فلسطينى، فيما قتل 3 إسرائيليين، وأصيب 9 آخرون بينهم حالات خطيرة فى عملية إطلاق نار نفذه فلسطينى بالقرب من مستوطنة عصيون جنوب بيت لحم مساء اليوم الخميس.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن شابا فلسطينيا فتح النار وأصاب 9 مستوطنين وقتل 3 منهم فى وقت لاحق نتيجة خطورة إصابتهم.

وأضافت الصحيفة أن الشاب الفلسطينى نزل من سيارته وفتح النار باتجاه المستوطنين وبعدها عاد إلى سيارته وقادها باتجاه مستوطنة "ألون شفوت" التى تبعد عدة مئات من الأمتار عن الموقع الأول، وحاول دهس مجموعة من جنود الاحتلال الذين أمطروه بوابل من الرصاص.

من جانبها ، قالت لوبا السمرى الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية أن ثلاثة فلسطينيين نفذوا العملية وأن أحدهم قتل داخل السيارة فيما اعتقل آخر، وتمكن الثالث من الفرار.

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