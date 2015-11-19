أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع -
8 الصبح - لقاء مع المعالجة النفسية ومدربة اليوجا "هنا كمال" حول .. ما هي طاقة الأفكار؟؟؟ -
واشنطن تؤكد ان الضربة على القاعدة العسكرية السورية تنحصر بالرد على هجوم خان شيخون -
ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 9 آخرين فى إطلاق نار بمستوطنة ببيت لحم

Google+ Print
استشهد شاب فلسطينى، فيما قتل 3 إسرائيليين، وأصيب 9 آخرون بينهم حالات خطيرة فى عملية إطلاق نار نفذه فلسطينى بالقرب من مستوطنة عصيون جنوب بيت لحم مساء اليوم الخميس.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن شابا فلسطينيا فتح النار وأصاب 9 مستوطنين وقتل 3 منهم فى وقت لاحق نتيجة خطورة إصابتهم.

وأضافت الصحيفة أن الشاب الفلسطينى نزل من سيارته وفتح النار باتجاه المستوطنين وبعدها عاد إلى سيارته وقادها باتجاه مستوطنة "ألون شفوت" التى تبعد عدة مئات من الأمتار عن الموقع الأول، وحاول دهس مجموعة من جنود الاحتلال الذين أمطروه بوابل من الرصاص.

من جانبها ، قالت لوبا السمرى الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية أن ثلاثة فلسطينيين نفذوا العملية وأن أحدهم قتل داخل السيارة فيما اعتقل آخر، وتمكن الثالث من الفرار.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015


>- مقتل إسرائيلى ثان فى عملية طعن فى تل أبيب
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365