أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع -
8 الصبح - لقاء مع المعالجة النفسية ومدربة اليوجا "هنا كمال" حول .. ما هي طاقة الأفكار؟؟؟ -
واشنطن تؤكد ان الضربة على القاعدة العسكرية السورية تنحصر بالرد على هجوم خان شيخون -
ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"CNN": مكالمة بين "أبو عود" و"حسناء" قادت الشرطة الفرنسية إلى قتله

Google+ Print
"CNN": مكالمة بين "أبو عود" و"حسناء" قادت الشرطة الفرنسية إلى قتله "CNN": مكالمة بين "أبو عود" و"حسناء" قادت الشرطة الفرنسية إلى قتله
أعدت "CNN" تقريرا حول الفتاة الفرنسية التى فجرت نفسها أثناء اقتحام الشرطة الفرنسية مكان تواجد المنفذ الرئيسى لأحداث باريس يوم الجمعة الماضية، والتى كانت برفقة عبد الحميد أبوعود.

وقالت الشبكة أن الفتاة تدعى حسناء أيت بولحسن تبلغ من العمر 26 سنة.

وحسب المعلومات الأمنية، فقد وُلدت فى إقليم مرتفعات السين القريب من باريس، أصلها مغربى، هى ابنة عمة عبد الحميد، حسب المكالمات التى دارت بينها وبينه، غير أن هذه الرابطة قد تكون مجرّد خدعة أو مجرّد لقب.

وبالعودة إلى حساب فيس بوك الخاص بها قيل إنه كان لها، نشرت فيه صورة لها مرفوقة بتعليق: "سأسافر قريبًا إلى سوريا"، فضلًا عن صور أخرى ترتدي فيها النقاب وتحمل أسلحة كلاشينكوف. كما تظهر من خلال الحساب معجبة بحياة بومدين، أرملة أميدي كوليبالى، الجهادى الذى احتجز رهائن فى باريس شهر يناير الماضى.

وكانت حسناء هى من قادت إلى مداهمة شقة عبد الحميد، وذلك بعد جرى التنصت عليها من طرف السلطات الأمنية الفرنسية وقسم مكافحة الإرهاب إثر الاشتباه فيها.

و صرح متخصص في القضايا الأمنية لموقع أي تيلي الفرنسية أنها عرضت خدماتها على عبد الحميد لأجل المشاركة فى هجمات باريس، وأنها كانت تنجذب للعمليات الجهادية، ولا تُخفي ذلك.

ونقلت قناة TF1 أن وثائق قضائية أظهرت اسم حسناء في إدارة شركة للبناء، توجد حاليًا في مرحلة التصفية القضائية. الشركة تحمل اسم "بيكو كونستريكسون"، وتم تأسيسها عام 2011 من طرف شخص آخر، وقام بنقل تسييرها إلى حسناء عام 2013. وهي الفترة التى بدأت تتأثر فيها أفكار حسناء بـ"داعش".


>- بالفيديو والصور.."عبد الحميد أبو عود" العقل المدبر لهجمات فرنسا أصغر "تكفيرى" فى العالم.. بلجيكى الجنسية مغربى الأصل وحارب مع داعش بسوريا.. عاد إلى أوروبا قبل اعتداءات باريس وقتل فى مداهمات "سان دونى"
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري