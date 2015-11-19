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"المحطة النووية".. هاشتاج على تويتر لتهنئة الشعب المصرى باتفاقية إنشاء "الضبعة"

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"المحطة النووية".. هاشتاج على تويتر لتهنئة الشعب المصرى باتفاقية إنشاء "الضبعة" "المحطة النووية".. هاشتاج على تويتر لتهنئة الشعب المصرى باتفاقية إنشاء "الضبعة"
هنأ رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر الشعب المصرى بتوقيع اتفاقية إنشاء وتشغيل محطة الطاقة النووية على أرض الضبعة، حيث دشن رواد الموقع هاشتاج بعنوان "المحطة النووية" وآخر بعنوان "الرئيس السيسى"، غردوا فيهم بعبارات التهنئة على المحطة ورسائل شكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على جهوده لإتمام الاتفاقيات الخاصة بإنشائها.

واعتبر رواد تويتر أن توقيع الاتفاقية فى هذا اليوم هى بمثابة هدية من الرئيس فى عيد ميلاده الذى يوافق اليوم الخميس، كما توقع مستخدمى الموقع أن يظهر خبراء تابعين لجماعة الإخوان الإرهابية على قنواتهم التى تبث من خارج ويفتون بشأن المحطة كما فعلوا فى مشروع قناة السويس الجديدة.

ووصف المشاركين فى الهاشتاج بأن توقيع اتفاقية إنشاء المحطة النووية هو بمثابة أول خطوة فى تحقيق حلم المصريين فى استخدام الطاقة السلمية، كما اعتبر آخرون أن توقيع الاتفاقية فى هذا الوقت هو تأكيد على قوة العلاقات المصرية الروسية خاصة بعد أزمة سقوط الطائرة الروسية فى سيناء.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015


>- بالفيديووالصور..السيسى يشهد توقيع اتفاق إنشاء المحطة النووية بالضبعة:بدأنا أول خطوة لتنفيذ حلم مصر..برنامجنا النووى سلمى والتكاليف على 35 سنة.. نتفهم موقف روسيا فى أزمة الطائرة ونتعامل بشفافية

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مصر 365

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