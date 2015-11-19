إجلاء 3 أمريكيين من اليمن إلى عمان

>ذكرت وسائل اعلامية عمانية إنه تم إجلاء ثلاثة أميركيين يعتقد أنهم كانوا محتجزين كرهائن فى العاصمة اليمنية صنعاء التى يسيطر عليها المتمردون فى ذلك البلد الذى مزقته الحرب وذلك عن طريق الجو إلى سلطنة عمان المجاورة اليوم الخميس.

ونقلت وكالة الانباء العمانية الرسمية " أونا " عن مسؤول فى وزارة الخارجية لم تذكر اسمه إنه تم نقل الثلاثة من صنعاء على متن طائرة تابعة لسلاح الجو العمانى إلى العاصمة مسقط فى طريق عودتهم إلى وطنهم.

واضافت الوكالة دون الكشف عن اية تفاصيل اخرى:" ردا على طلب من الحكومة الامريكية للمساعدة فى العثور على ثلاثة مواطنين أمريكيين فى اليمن، واصلت السلطات المختصة فى السلطنة التنسيق مع السلطات اليمنية للعثور عليهم والسماح لهم بمغادرة اليمن، ولم تعرف على الفور هويات الامريكيين الثلاثة أو ظروف وجودهم فى صنعاء.