أخبار فلسطين اليوم.. 1000 طفل فلسطينى فى سجون الاحتلال الإسرائيلى

ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير والتى كان من بين أخبار فلسطين اليوم ، ما ذكره تقرير فلسطينى حول إن إسرائيل اعتقلت ما يزيد عن ألف طفل فلسطينى منذ مطلع أكتوبر الماضى.

وذكر التقرير الصادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين فى منظمة التحرير الفلسطينية بمناسبة يوم الطفل العالمى الذى يصادف غدا الجمعة ، أن نحو 400 طفل فلسطينى ما يزالون قيد الاعتقال. ودعا التقرير إلى تحرك دولى عاجل لـ "حماية الطفولة الفلسطينية من خطر الاستهداف الإسرائيلى المتصاعد وغير المسبوق، والعمل الفورى لتوفير كافة الحقوق الأساسية للأطفال المحتجزين فى السجون الإسرائيلية".

واتهم التقرير السلطات الإسرائيلية بالتعامل مع الأطفال الفلسطينيين على أنهم "قنابل موقوتة مؤجلة التحقق إلى حين البلوغ، فصادرت حصانتهم واغتالت طفولتهم البريئة ولم تراع صغر سنهم".

ومن أخبار فلسطين اليوم أيضا ،وجهت شابة فلسطينية من قطاع غزة بالتماس للمحكمة العليا الاسرائيلية ضد منعها من السفر لإتمام زواجها بعد ان رفضت اسرائيل طلبها بحجة ان بند الزواج غير وارد فى قائمة الحالات الطارئة لمغادرة قطاع غزة.

وقدّمت الجمعية الاسرائيلية غير الحكومية "جيشاه-مسلك" التماسا للمحكمة العليا باسم الشابة الفلسطينية (23 عاما) التى لم تود نشر اسمها ضد وزير الأمن الإسرائيلى ومنسق أعمال الحكومة فى الاراضى الفلسطينية المحتلة ومديرية التنسيق والارتباط الإسرائيلية لقطاع غزة، مطالبة بالزامهم بالسماح للشابة بمغادرة القطاع عبر معبر إيريز لاتمام حفل زفافها فى الأردن.

وتدافع المنظمة غير الحكومية عن حق الفلسطينيين فى حرية الحركة والتنقل، وانضم للالتماس والدا خطيب الشابة وهما ايضا من سكان قطاع غزة، طالبين بحضور الزفاف.

ومن أخبار فلسطين اليوم كذلك ،استشهد شاب فلسطينى، فيما قتل 3 إسرائيليين، وأصيب 9 آخرون بينهم حالات خطيرة فى عملية إطلاق نار نفذه فلسطينى بالقرب من مستوطنة عصيون جنوب بيت لحم مساء اليوم الخميس.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن شابا فلسطينيا فتح النار وأصاب 9 مستوطنين وقتل 3 منهم فى وقت لاحق نتيجة خطورة إصابتهم. وأضافت الصحيفة أن الشاب الفلسطينى نزل من سيارته وفتح النار باتجاه المستوطنين وبعدها عاد إلى سيارته وقادها باتجاه مستوطنة "ألون شفوت" التى تبعد عدة مئات من الأمتار عن الموقع الأول، وحاول دهس مجموعة من جنود الاحتلال الذين أمطروه بوابل من الرصاص.

من جانبها ، قالت لوبا السمرى الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية أن ثلاثة فلسطينيين نفذوا العملية وأن أحدهم قتل داخل السيارة فيما اعتقل آخر، وتمكن الثالث من الفرار

>