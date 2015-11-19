أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع -
8 الصبح - لقاء مع المعالجة النفسية ومدربة اليوجا "هنا كمال" حول .. ما هي طاقة الأفكار؟؟؟ -
واشنطن تؤكد ان الضربة على القاعدة العسكرية السورية تنحصر بالرد على هجوم خان شيخون -
ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

أخبار فلسطين اليوم.. 1000 طفل فلسطينى فى سجون الاحتلال الإسرائيلى

Google+ Print
أخبار فلسطين اليوم.. 1000 طفل فلسطينى فى سجون الاحتلال الإسرائيلى أخبار فلسطين اليوم.. 1000 طفل فلسطينى فى سجون الاحتلال الإسرائيلى
ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير والتى كان من بين أخبار فلسطين اليوم ، ما ذكره تقرير فلسطينى حول إن إسرائيل اعتقلت ما يزيد عن ألف طفل فلسطينى منذ مطلع أكتوبر الماضى.

وذكر التقرير الصادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين فى منظمة التحرير الفلسطينية بمناسبة يوم الطفل العالمى الذى يصادف غدا الجمعة ، أن نحو 400 طفل فلسطينى ما يزالون قيد الاعتقال. ودعا التقرير إلى تحرك دولى عاجل لـ "حماية الطفولة الفلسطينية من خطر الاستهداف الإسرائيلى المتصاعد وغير المسبوق، والعمل الفورى لتوفير كافة الحقوق الأساسية للأطفال المحتجزين فى السجون الإسرائيلية".

واتهم التقرير السلطات الإسرائيلية بالتعامل مع الأطفال الفلسطينيين على أنهم "قنابل موقوتة مؤجلة التحقق إلى حين البلوغ، فصادرت حصانتهم واغتالت طفولتهم البريئة ولم تراع صغر سنهم".

ومن أخبار فلسطين اليوم أيضا ،وجهت شابة فلسطينية من قطاع غزة بالتماس للمحكمة العليا الاسرائيلية ضد منعها من السفر لإتمام زواجها بعد ان رفضت اسرائيل طلبها بحجة ان بند الزواج غير وارد فى قائمة الحالات الطارئة لمغادرة قطاع غزة.

وقدّمت الجمعية الاسرائيلية غير الحكومية "جيشاه-مسلك" التماسا للمحكمة العليا باسم الشابة الفلسطينية (23 عاما) التى لم تود نشر اسمها ضد وزير الأمن الإسرائيلى ومنسق أعمال فى الاراضى الفلسطينية المحتلة ومديرية التنسيق والارتباط الإسرائيلية لقطاع غزة، مطالبة بالزامهم بالسماح للشابة بمغادرة القطاع عبر معبر إيريز لاتمام حفل زفافها فى الأردن.

وتدافع المنظمة غير الحكومية عن حق الفلسطينيين فى حرية الحركة والتنقل، وانضم للالتماس والدا خطيب الشابة وهما ايضا من سكان قطاع غزة، طالبين بحضور الزفاف.

ومن أخبار فلسطين اليوم كذلك ،استشهد شاب فلسطينى، فيما قتل 3 إسرائيليين، وأصيب 9 آخرون بينهم حالات خطيرة فى عملية إطلاق نار نفذه فلسطينى بالقرب من مستوطنة عصيون جنوب بيت لحم مساء اليوم الخميس.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن شابا فلسطينيا فتح النار وأصاب 9 مستوطنين وقتل 3 منهم فى وقت لاحق نتيجة خطورة إصابتهم. وأضافت الصحيفة أن الشاب الفلسطينى نزل من سيارته وفتح النار باتجاه المستوطنين وبعدها عاد إلى سيارته وقادها باتجاه مستوطنة "ألون شفوت" التى تبعد عدة مئات من الأمتار عن الموقع الأول، وحاول دهس مجموعة من جنود الاحتلال الذين أمطروه بوابل من الرصاص.

من جانبها ، قالت لوبا السمرى الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية أن ثلاثة فلسطينيين نفذوا العملية وأن أحدهم قتل داخل السيارة فيما اعتقل آخر، وتمكن الثالث من الفرار
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى