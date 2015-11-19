جهاد جريشة يوضح لـ في الجول: حقيقة مشاركة في ندوة انتخابية مع مرتضى منصور

"لم أرتكب أي خطا حتى تتم معاقبتي" بتلك الكلمات بدأ الحكم الدولي جهاد جريشة حديثه مع FilGoal.com لتوضيح حقيقة ما حدث حول مشاركته في ندوة انتخابية لتأييد رئيس الزمالك مرتضى منصور.

وشهدت الندوة الانتخابية لمرتضى منصور حضور جريشة مما جعل العديد يشن هجوما لاذعا عليه وانتقادا لما قام به وتأكيد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بأنه سوف يوقع عليه عقوبة.

وتحدث جريشة لـFilGoal.com قائلا:"أولا من العيب أن تشيد قارة إفريقيا كلها بنزاهتي وفي مصر يتم اتهامي بالعكس".

وأضاف موضحا سبب حضوره للندوة الانتخابية"أنا من قاطني ميت غمر ومرتضى منصور قام بترشيح نفسه في انتخابات مجلس الشعب عندنا".

وواصل"تلقيت اتصالا من أحد أعضاء حملته الانتخابية إنه قادم لعقد ندوة بالقرب من منزلي ويريد تحيتي".

وتابع"بحكم إنني أحد المعروفين في قريتي فكان من الواجب أن أقوم بالذهاب لتحيته".

وشدد"لكن لم أحضر أي ندوة انتخابية بشكل كامل ولم أؤيد أي شخص في الانتخابات، ولو قابلت رئيس الزمالك أو الأهلي في الشارع فسوف أقوم بتحيتهم".

وأتم"لم أرتكب أي خطأ لتتم معاقبتي، ويجب أن يفهم الجميع حقيقة ما حدث فأنا لم أقم بأي شيء".