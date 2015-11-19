أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع -
8 الصبح - لقاء مع المعالجة النفسية ومدربة اليوجا "هنا كمال" حول .. ما هي طاقة الأفكار؟؟؟ -
واشنطن تؤكد ان الضربة على القاعدة العسكرية السورية تنحصر بالرد على هجوم خان شيخون -
ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

جهاد جريشة يوضح لـ في الجول: حقيقة مشاركة في ندوة انتخابية مع مرتضى منصور

Google+ Print
جهاد جريشة يوضح لـ في الجول: حقيقة مشاركة في ندوة انتخابية مع مرتضى منصور جهاد جريشة يوضح لـ في الجول: حقيقة مشاركة في ندوة انتخابية مع مرتضى منصور

"لم أرتكب أي خطا حتى تتم معاقبتي" بتلك الكلمات بدأ الحكم الدولي جهاد جريشة حديثه مع FilGoal.com لتوضيح حقيقة ما حدث حول مشاركته في ندوة انتخابية لتأييد رئيس الزمالك مرتضى منصور.

وشهدت الندوة الانتخابية لمرتضى منصور حضور جريشة مما جعل العديد يشن هجوما لاذعا عليه وانتقادا لما قام به وتأكيد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بأنه سوف يوقع عليه عقوبة.

وتحدث جريشة لـFilGoal.com قائلا:"أولا من العيب أن تشيد قارة إفريقيا كلها بنزاهتي وفي يتم اتهامي بالعكس".

وأضاف موضحا سبب حضوره للندوة الانتخابية"أنا من قاطني ميت غمر ومرتضى منصور قام بترشيح نفسه في انتخابات مجلس الشعب عندنا".

وواصل"تلقيت اتصالا من أحد أعضاء حملته الانتخابية إنه قادم لعقد ندوة بالقرب من منزلي ويريد تحيتي".

وتابع"بحكم إنني أحد المعروفين في قريتي فكان من الواجب أن أقوم بالذهاب لتحيته".

وشدد"لكن لم أحضر أي ندوة انتخابية بشكل كامل ولم أؤيد أي شخص في الانتخابات، ولو قابلت رئيس الزمالك أو الأهلي في الشارع فسوف أقوم بتحيتهم".

وأتم"لم أرتكب أي خطأ لتتم معاقبتي، ويجب أن يفهم الجميع حقيقة ما حدث فأنا لم أقم بأي شيء".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر