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وزير الطيران يلتقي السفير البريطاني ووفد هيئة سلامة النقل الجوي

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وزير الطيران يلتقي السفير البريطاني ووفد هيئة سلامة النقل الجوي وزير الطيران يلتقي السفير البريطاني ووفد هيئة سلامة النقل الجوي

وزير الطيران الطيار حسام كمال

استقبل وزير الطيران، الطيار حسام كمال، اليوم الخميس، السفير البريطاني بالقاهرة، جون كاسون ووفد هيئة سلامة النقل البريطاني الذي يزور حاليًا لمناقشة الإجراءات الأمنية الإضافية التي طلبتها شركات الطيران الإنجليزية كخطوة لإستئناف رحلاتها مرة آخرى إلى مدينة شرم الشيخ.

وأعرب كاسون أن بلاده تتطلع بشكل جاد إلى إستئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ، خاصةً أن المباحثات التي تمت خلال الفترة الماضية بين الجانبين المصري والبريطاني أظهرت الكثير من التعاون ورغبة من البريطانية على عودة الرحلات إلى طبيعتها وخاصة أنه توجد الآن أسس قوية وموافقة على خطة أمنية مشتركة ستطبق خلال الأيام المقبلة.

وأكد السفير البريطاني حرص بلاده على حماية مواطنيها دون الاضرار بالاقتصاد المصري وخاصةً وأن مدينة شرم الشيح تعد من المقاصد السياحية الأولى التي يستهدفها السائح الإنجليزي.

ومن جانبه أكد وزير الطيران، تفهم الحكومة المصرية لإجراءات التأمين الإضافية المقدمة من بعض شركات الطيران كإجراء احترازي لضمان سلامة وأمن رحلاتها في ظل تصاعد وتيرة الإرهاب العالمي وأنه سيجري العمل فورًا على تطبيقها مادامت تتوافق مع التشريعات الدولية.

وأضاف الوزير قيام العديد من الجهات المعنية بمراجعة كافة الإجراءات الأمنية المطبقة بمطار القاهرة والمطارات المصرية في حضورعدد من لجان التفتيش من بعض شركات الطيران والحكومات المختلفة وذلك بهدف بث رسالة طمأنة بأن المطارات المصرية تلتزم بتطبيق كافة المعايير الدولية في مجال أمن وسلامة الطيران.

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