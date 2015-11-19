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غائب وحيد في عودة فيريرا ولاعبي الزمالك للتدريبات الأسبوع المقبل

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غائب وحيد في عودة فيريرا ولاعبي الزمالك للتدريبات الأسبوع المقبل غائب وحيد في عودة فيريرا ولاعبي الزمالك للتدريبات الأسبوع المقبل

أكد إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك أن كل لاعبي الفريق أصبحوا جاهزين للانضمام إلى التدريبات الجماعية يوم الأثنين المقبل.

وتعافى علي جبر وباسم مرسي من الإصابة التي لحقت بهما في الفترة الأخيرة، فيما سيكون أحمد دويدار مدافع الفريق هو الغائب الوحيد.

ويحتاج دويدار لفترة تتجاوز أسبوعين للتعافي من تمزق في العضلة الخلفية تعرض لها في مباراة تشاد بذهاب الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم.

وينتظر أن يصل البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني مطلع الأسبوع المقبل بعد انتهاء أجازته التي حصل عليها مع لاعبي الفريق عقب لقاء المقاولون العرب بالجولة الرابعة للدوري المصري الذي انتهى 2-1.

وأشار يوسف عبر تصريحاته لموقع الزمالك الرسمي "التدريبات ستكون بقيادة فيريرا في الرابعة عصر الأثنين على ملعب دريم".

ومنح فيريرا لاعبيه غير الدوليين راحة سلبية عقب توقف الدوري المصري.

فيما انضم ما يقرب من 13 لاعبا للمنتخبين الأول والأوليمبي.

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