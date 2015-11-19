البدري عن تألق كريم ممدوح: سيكون منافسا قويا لمصطفى فتحي

يؤمن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أن كريم ممدوح لاعب الفريق سيكون منافسا قويا لمصطفى فتحي على حجز مركز أساسي في تشكيلة الفراعنة.

ويستعد المنتخب الأوليمبي للسفر إلى السنغال من أجل خوض بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة بدورها لأوليمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وتغلب المنتخب المصري على نظيره الكاميروني يوم الخميس بهدفين لهدف وديا وشهدت المباراة تسجيل كريم ممدوح للهدف الثاني.

وتحدث البدري لقناة النيل للرياضة عقب نهاية المباراة"كريم ممدوح قدم مباراة جيدة للغاية".

وأكمل"هو يلعب مع وادي دجلة كظهير أيسر ولكن اليوم قررت أن أشركة في خط الوسط على الناحية اليمنى".

وبسؤاله عن إذا كان كريم منافسا قويا لمصطفى فتحي في تشكيل المنتخب أجاب البدري"نعم بالتأكيد".