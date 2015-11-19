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وقف شحن البضائع علي طائرات الركاب المسافرة لنيويورك

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وقف شحن البضائع علي طائرات الركاب المسافرة لنيويورك وقف شحن البضائع علي طائرات الركاب المسافرة لنيويورك

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

صرح مصدر مسؤول بشركة للطيران فضل عدم الإفصاح عن اسمه، اليوم الخميس، أنه بناء على توصيات وفد سلامة النقل الأمريكي الذي زار القاهرة الأسبوع الحالي، فإنه سيتم تعليق سفر شحنات البضائع الكبيرة على طائرات الركاب المغادرة من القاهرة إلى كل من نيويورك وكندا اعتبارًا من اليوم، والاكتفاء بتحميل حقائب الركاب، وهو الإجراء الذي تم تطبيقه على عدة دول تسير رحلاتها المباشرة إلى الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة.

هذا وقد قام الوفد الأمريكي “TSA”، بتفقد إجراءات الأمن بمطار القاهرة الدولي لتأمين الركاب والحقائب والطرود ونقل البضائع على الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة، وقد أثنى على تطبيق التدابير الأمنية على رحلات مصرللطيران، كما تم الاتفاق على الإجراءات الإضافية، التي سيتم تفعيلها كإجراءات احترازية على الرحلات المباشرة المتجهة إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

يذكر أن هذا التفتيش يتم بشكل دوري على جميع المطارات التي تسير رحلات مباشرة إلى الولايات المتحدة ومن بينها مطار القاهرة الدولي.

 

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