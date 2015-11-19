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انتخاب رئيس ونائب لاتحاد طلبة جامعة بني سويف الأسبوع القادم

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انتخاب رئيس ونائب لاتحاد طلبة جامعة بني سويف الأسبوع القادم انتخاب رئيس ونائب لاتحاد طلبة جامعة بني سويف الأسبوع القادم

 

الانتخابات الطلابية بجامعة بني سويف

صرح الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، بأن الانتخابات الطلابية بالجامعة في المرحلة الأولى انتهت باختيار الأمين والأمين المساعد للجان والأنشطة لكل كلية، وأيضاً باختيار رئيس اتحاد الطلاب ونائبه بها، وذلك للانتهاء من اختيار مجالس الكليات تمهيدًا للاستعداد للمرحلة الثانية للانتخابات لاختيار رئيس اتحاد الطلاب ونائبه للجنة العليا على مستوى العليا الجامعة التي ستتم يوم الأحد القادم، كما سيتم اختيار رئيس اتحاد الطلبة ونائبه على مستوى الجامعة القادم.

كما أكد رئيس الجامعة على حظر استخدام أي شعارات دينية أو حزبية في الانتخابات الطلابية لتمثيل الطلاب من قبل المرشحين البالغ عددهم 1095، كما هو مدون في الكشوف التي أعلنتها اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات.

وأضاف محمد محمود خضر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن العملية الانتخابية في المرحلة الأولى قد سارت بهدوء تام وليست هناك أي تجاوزات، من حيث الدعاية الانتخابية حيث شهدت اللجان نظامًا دقيقًا يتسم بالديمقراطية والشفافية ودقة وضع الصناديق الزجاجية داخل اللجان تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وموظفين من رعاية الشباب لتنظيم الطلاب لكل كلية.

 

 

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