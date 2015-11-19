محافظ المنوفية: تشغيل محطة الصرف الصناعي بقويسنا خلال أيام

استقبل، اليوم، الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، وزير الصناعة المهندس طارق قابيل بالمنطقة الصناعية بقويسنا، حيث عقدا اجتماعًا بمجلس إدارة جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بقويسنا لمناقشة عدد من المشكلات التي تواجه المستثمرين ومقترحاتهم وخصوصًا على مستوى محافظة المنوفية، من أهمها مشكلة طرح أراضي المرحلة الرابعة من المنطقة الصناعية للمستثمرين و تشغيل محطة معالجة الصرف الصناعي والأسعار الاسترشادية.

حيث أوضح عبد الباسط، إن أراضي المرحلة الرابعة من المنطقة الصناعية تبلغ 113 فدان، وإن المحافظة لن تسمح بالتجارة في الأراضي المخصصة لأغراض الصناعة، وإن هناك مدة حددها القانون نلتزم بها لتنفيذ المشروع التي خصصت الأرض من اجله والا يتم سحبها في حالة عدم الالتزام، وإن الهدف من طرح هذا النوع من الأراضي على المستثمرين هو الإسهام في تهيئة المناخ الملائم لزيادة الاستثمار والتوسع في مجالات الصناعة المختلفة، كما أشار المحافظ إلى انه يتم حاليا دراسة اقامة المنطقة الصناعية الخامسة بكفر داود التابعه لمركز السادات لتضم هذه المنطقة الصناعات التي تقوم على الحاصلات الزراعية، كما ناقش المحافظ والوزير عدد من المقترحات المقدمة من المستثمرين حول سرعة طرح هذه الأراضي بأسعار مناسبة .

كما أعلن محافظ المنوفية إن محطة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بقويسنا ستعمل خلال أيام مع منح مهلة للمصانع المخالفة لتوفيق أوضاعها دون اللجوء لغلقها، وإنه جاري بحث الحلول الفنية بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتوصيل الشركات التي انطبقت عليها الشروط.