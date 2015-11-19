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النادي الإعلامي يطلق أول دليل للإرشادات التحريرية للصحفيين المصريين

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النادي الإعلامي يطلق أول دليل للإرشادات التحريرية للصحفيين المصريين النادي الإعلامي يطلق أول دليل للإرشادات التحريرية للصحفيين المصريين

 

النادي الإعلامي بالمعهد الدنماركي المصري للحوار

 

يطلق النادي الإعلامي التابع المعهد الدنماركي المصري للحوار أول دليل للإرشادات التحريرية للصحفيين المصريين، وذلك يوم الخميس 26 نوفمبر الجاري، بفندق “جراند نايل تاور” بجاردن سيتي، وبحضور عدد من الإعلاميين والصحفيين، والمهتمين بالشأن الإعلامي بشكل عام.

قام  الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز، بتأليف الدليل وهو أول إنتاج معرفي للنادي الإعلامي وسيلحقه إصدارات سنوية متنوعة، يهدف الدليل إلى الارتقاء بمستوى العمل الصحفي في ، وتعزيز القيم المهنية لدى الصحفيين المصريين.

ويتضمن الدليل مجموعة شاملة من الإردشادات التحريرية للصحفيين، منها المعايير الدولية لجودة العمل الصحفي، وإيجاد مصادر الأخبار وانتقاءها، والأخطاء الشائعة لدى الصحفييين، بالإضافة إلى بناء القصة الخبرية ومهارات الصياغة. وسيبدأ النادي الإعلامي في غضون الأيام القادمة أولى ورش العمل لتدريب الصحفيين المصريين على استخدام الدليل، وذلك بالتعاون مع وسائل الإعلام المصرية العامة والخاصة.

يذكر أن النادي الإعلامي هو أحد مشروعات المعهد الدنماركي المصري للحوار، بغرض دعم ملف تطوير الإعلام المصري، ومن أبرز أنشطته الجلسات العامة التي يناقش فيها ما يظهر من قضايا إعلامية على الساحتين المصرية والعالمية، والدورات التدريبية والرحلات الصحفية والمؤتمر الإعلامي السنوي، أنشئ المعهد الدنماركي المصري للحوار عام 2004، كمنظمة بين الحكومتين المصرية والدنماركية ضمن برنامج الشراكة الدنماركية العربية، وتهدف استيراتيجية المعهد إلى خلق جسر من الحوار والتواصل بين البلدين بشكل أساسي وبين العالم العربي وأوروبا بشكل عام.

 

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