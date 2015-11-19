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حركتا "الجهاد وحماس": عملية طعن إسرائيليين في تل أبيب "بطولية"

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حركتا "الجهاد وحماس": عملية طعن إسرائيليين في تل أبيب "بطولية" حركتا "الجهاد وحماس": عملية طعن إسرائيليين في تل أبيب "بطولية"

> رحبت حركتا الجهاد الإسلامي وحماس الفلسطينيتان، مساء اليوم الخميس، بعملية الطعن التي نفذها شاب فلسطيني في تل أبيب، وأسفرت عن مصرع إسرائيليين اثنين وإصابة آخرين، ووصفتاها بـ"البطولية".

وأكد بيان مقتضب أصدرته حركة الجهاد، أن العملية "تؤكد استمرار انتفاضة القدس رغم إرهاب الاحتلال الإسرائيلي ومحاولات وأدها".

بدورها، طالبت حركة "حماس" المقاومين بالمزيد من العمليات، وقال المتحدث باسمها حسام بدران، إن "عملية تل أبيب البطولية التي قُتل فيها مستوطنان إسرائيليان، وأصيب اثنان بجراح، تؤكد أن شعبنا يصر على تحدي إجراءات الاحتلال التي تحرمه من مواراة أبنائه الشهداء الثرى".
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