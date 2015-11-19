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رسميا.. FDA توافق على بخاخ يكافح الموت بسبب جرعات المخدرات الزائدة

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رسميا.. FDA توافق على بخاخ يكافح الموت بسبب جرعات المخدرات الزائدة رسميا.. FDA توافق على بخاخ يكافح الموت بسبب جرعات المخدرات الزائدة
وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" على بخاخ للأنف يسمى Narcan، وهو أول إصدار يشمل النالوكسون هيدروكلويد، وهو دواء منقذ لحياة الأشخاص الذين تتوقف حياتهم إثر تناولهم جرعة زائدة من الأفيون أو الهيروين، كما أن المواد الأفيونية هى فئة من العقاقير التى تشمل بعض الأدوية الموصوفة طبيا كسيكودونى، هيدروكودون والمورفين.

ووفقا للتقرير، فإن الوفاة بجرعات زائدة من المخدرات، تعد السبب الرئيسى للوفاة فى الولايات المتحدة والتى فاقت السيارات، كما ذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الوفيات للأشخاص الذين تناولوا جرعة زائدة من المخدرات زادت بشكل ملحوظ، وعندما يتناول شخص جرعات زائدة من المواد الأفيونية، يمكن أن يكون من الصعب إيقاظه وقد يتوقف التنفس بسرعة مما يؤدى إلى الموت إذا لم يكن هناك تدخل طبى، وأنه يمكن مواجهة أثار الجرعة الزائدة، عادة فى غضون دقيقتين.

وقال ستيفن أوستروف، ممثل بإدارة الغذاء والدواء "نحن لا يمكن أن نقف موقف المتفرج والأمريكيون يموتون، فى حين أن علاج النالوكسون لن يحل المشاكل الكامنة وراء وباء المواد الأفيونية، فنحن نسرع بمراجعة أبحاث جديدة من شأنها إنقاذ الأرواح التى تموت بسبب إدمان المخدرات والجرعات الزائدة ".

وصدقت إدارة الأغذية والعقاقير على عقار Narcan رذاذ الأنف، لتسهيل الإسراع بإنقاذ الحالات الخطيرة .

وأكدت أن استخدام بخاخ Narcan رذاذ الأنف فى المرضى الذين تناولوا المواد الأفيونية يؤدى إلى انسحاب المواد الأفيونية الشديدة وينتج عن الانسحاب آلام فى الجسم والإسهال وزيادة معدل ضربات القلب (عدم انتظام دقات القلب)، والحمى وسيلان الأنف، والعطس، قشعريرة والتعرق، والتثاؤب، والغثيان أو القىء، والعصبية، والأرق أو التهيج، وارتعاش أو ارتجاف، وتشنجات فى البطن، والضعف، وزيادة ضغط الدم.

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مصر 365

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