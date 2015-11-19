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الجمعية العربية للسكر تحذر من استعمال الأعشاب فى علاج المرض

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الجمعية العربية للسكر تحذر من استعمال الأعشاب فى علاج المرض الجمعية العربية للسكر تحذر من استعمال الأعشاب فى علاج المرض
حذرت الدكتورة إيناس شلتوت أستاذ السكر والغدد الصماء بطب قصر العيني رئيس الجمعية العربية للسكر ، من الاعتماد على بعض الأعشاب، في علاج مرض السكر ، موضحة ان الترمس أو الحلبة أو البلح المر ، لا يقوم بخفض نسبة السكر ، وإنما يعمل فقط على تنشيط عمل البنكرياس ، ومن ثم لا يمكن الاعتماد علية كعلاج لمرض السكر .

وأشارت إلى أن ندوة الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر، والميتابوليزم بمستشفى قصر العيني الفرنساوي ،ضمن فعاليات يوم السكر العالمي ، وتشمل مرضى السكر ، من الجنسيات العربية ،مثل السوريين وبعض الجنسيات الأخرى ، حيث تم إجراء تحاليل للمرضى ، وتوزيع نشرات عن السكر ، وقياس عوامل الخطورة موضحة أنة سيتم عقد ورشة عمل ، للأطباء ضمن الفعاليات.

و أكدت ان هناك 16 فعالية ،واحتفالية يتم تنظيمها في النوادي ، والجامعات والقرى في محافظات مختلفة ،حيث ان هناك 9 فعاليات اليوم ، وغدا سيكون هناك فعاليات أخرى.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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