الجمعية العربية للسكر تحذر من استعمال الأعشاب فى علاج المرض

حذرت الدكتورة إيناس شلتوت أستاذ السكر والغدد الصماء بطب قصر العيني رئيس الجمعية العربية للسكر ، من الاعتماد على بعض الأعشاب، في علاج مرض السكر ، موضحة ان الترمس أو الحلبة أو البلح المر ، لا يقوم بخفض نسبة السكر ، وإنما يعمل فقط على تنشيط عمل البنكرياس ، ومن ثم لا يمكن الاعتماد علية كعلاج لمرض السكر .

وأشارت إلى أن ندوة الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر، والميتابوليزم بمستشفى قصر العيني الفرنساوي ،ضمن فعاليات يوم السكر العالمي ، وتشمل مرضى السكر ، من الجنسيات العربية ،مثل السوريين وبعض الجنسيات الأخرى ، حيث تم إجراء تحاليل للمرضى ، وتوزيع نشرات عن السكر ، وقياس عوامل الخطورة موضحة أنة سيتم عقد ورشة عمل ، للأطباء ضمن الفعاليات.

و أكدت ان هناك 16 فعالية ،واحتفالية يتم تنظيمها في النوادي ، والجامعات والقرى في محافظات مختلفة ،حيث ان هناك 9 فعاليات اليوم ، وغدا سيكون هناك فعاليات أخرى.



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