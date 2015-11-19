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أسباب الصلع وتساقط الشعر أهمها استخدام الجل

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أسباب الصلع وتساقط الشعر أهمها استخدام الجل أسباب الصلع وتساقط الشعر أهمها استخدام الجل
الإصابة بالصلع وتساقط الشعر من المشاكل المرضية المنتشرة بين الكثير من الشباب، وهناك العديد من الأسباب التى تقف وراء الإصابة بالصلع وتساقط الشعر.

أسباب الإصابة بالصلع وتساقط الشعر


>عن أهم الأسباب التى تؤدى للإصابة بالصلع وتساقط الشعر، يقول استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، الدكتور أكمل سعد حسن إن أسباب الإصابة بالصلع وتساقط الشعر تنقسم إلى شقين، الأول هو الأسباب العضوية والمرضية كالإصابة بالأنيميا وفقر الدم والإصابة بالصلع الذكورى الهرمونى، أما الشق الثانى فهو يعتمد على العوامل الخارجية كاستخدام مستحضرات التجميل الضارة والتعرض لحرارة مجففات الشعر واستخدام الجل.

الجل يصيب بالصلع وتساقط الشعر


>يؤكد أكمل أن استخدام مثبتات الشعر "الجل" بإسراف وعلى فترات طويلة، يعد من أهم وأخطر العوامل الخارجية المساعدة على الاصابة بتساقط الشعر و بالصلع.

كما أن استخدام مثبتات الشعر يعجل بظهور أعراض الصلع الهرمونى الوراثى فى سن مبكر.

يوضح أكمل أن الجل بجميع أنواعه أياً كانت، يتسبب فى سقوط الشعر لما يحتويه من مواد كيماوية ضارة للغاية.

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