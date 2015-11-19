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أعراض وأسباب القولون العصبى.. أهمها الإسهال أو الإمساك وانتفاخ البطن

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أعراض وأسباب القولون العصبى.. أهمها الإسهال أو الإمساك وانتفاخ البطن أعراض وأسباب القولون العصبى.. أهمها الإسهال أو الإمساك وانتفاخ البطن
القولون العصبى من أكثر أمراض الجهاز الهضمى شيوعًا بين البشر، وهناك العديد من الأسباب التى تقف وراء الإصابة بالقولون العصبى.

أعراض القولون العصبى


>عن أهم الأعراض المرضية المصاحبة للقولون العصبى، يقول د. محمد أنور سليمان، استشارى أمراض الباطنة والمناظير، أن الإصابة بنوبات متكررة من الإمساك أو الإسهال وانتفاخ البطن وآلامها، يعد أيضًا من أهم الأعراض المصاحبة للقولون العصبى.

أسباب الإصابة بالقولون العصبى


>وأهم الأسباب التى تؤدى إلى الإصابة بمرض القولون العصبى تبعًا لرأى د. أنور، تتمثل فى التوتر النفسى والعصبى، وإصابة القولون بالأمراض العضوية والوظيفية، وأيضا تؤدى الأنظمة الغذائية غير الصحية لظهور أعراض القولون العصبى المزعجة.

طرق علاج القولون العصبى


>وعن أفضل الطرق التى تساهم بصورة كبيرة فى التخلص من أعراض القولون العصبى، يقول د. أنور إنها تتمثل فى الاهتمام بنوعية الغذاء والحرص على تناول الأطعمة الغنية بالألياف والحبوب الكاملة، والتى تحسن من عمل الجهاز الهضمى بالكامل، كما أن البعد عن مسببات التوتر العصبى، يعد وسيلة جيدة للحد من أعراض القولون العصبى، وفى بعض الحالات قد ينصح بتناول عقاقير معينة للحد من أعراض القولون العصبى، أهمها مضادات تشنجات المعدة ومضادات الإسهال وأيضًا مضادات الانتفاخ.

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