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ديلى ميل: 75% من الدجاج بالسوبر ماركت تحمل مواد مسببة للتسمم

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ديلى ميل: 75% من الدجاج بالسوبر ماركت تحمل مواد مسببة للتسمم ديلى ميل: 75% من الدجاج بالسوبر ماركت تحمل مواد مسببة للتسمم
فى تقرير نشر على صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن 75% من الدجاج بالسوبر ماركت، يحمل مواد تسبب التسمم الغذائى، حيث وجد أن واحدة من كل 7 دجاجات تحتوى على مستوى عالٍ من المخاطر، وكل عام 280.000 حالة تسمم فى مملكة المتحدة تصاب بالتسمم الغذائى.

وتوصى هيئة الرقابة المالية وتقديم المشورة المستهلكين بتجنب هذه المواد التى تسبب التسمم من خلال تخزين الدجاج بشكل منفصل عن غيره من المواد الغذائية، ويتم تبريدها على الرف السفلى من الثلاجة ويجب غسل الأيدى قبل وبعد ملامسة الدجاج، لأنها تنشر الجراثيم فمن الضرورى غسل الدجاج بالماء الساخن والصابون.

ووفقا للتقرير أن اقترح بعض الأكاديميين بعض الإجراءات المجدية لمقاطعة شراء الدجاج حتى يتم إثبات أنها آمنة، حيث ثبت أن الدجاج قد يحتوى على السالمونيلا.

وأكد التقرير أن جميع محلات السوبر ماركت قد تتخذ خطوات للحد من مستويات التلوث، ومن المتوقع أن تتحسن مستقبليا، وتشمل تدابير السلامة عن طريق التنظيف بالبخار والموجات فوق الصوتية.

وحسبما جاء فى التقرير ثبت أن نسبة الطيور الملوثة 83% فى فصل الصيف فى عام 2014 ووصلت إلى 76%، وهذا العام انخفض عدد الملوثات إلى 21%.

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