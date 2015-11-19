أمراض البروستاتا والأعراض المصاحبة لها

أمراض البروستاتا

النوع الأول التهابات البروستاتا الحادة والمزمنة:

النوع الثانى التضخم الحميد للبروستاتا:

النوع الثالث سرطان البروستاتا:

البروستاتا هى الغدة المسئولة عن إفراز الهرمون الذكرى لدى الرجال، كما تعمل البروستاتا على إنتاج السائل الخاص الذى تسبح فيه الحيوانات المنوية ويعمل على حمايتها.>هناك ثلاثة أمراض أساسية وشائعة تصيب غدة البروستاتا، يقسم الدكتور نادر نبيه استشارى المسالك البولية أمراض البروستاتا إلى ثلاثة أنواع:وهى التهابات يصاب بها الرجل فى أى مرحلة من عمره إذا توافرت الأسباب التى تؤدى لها، مثل حدوث احتقان متكرر فى البروستاتا نتيجة الانفعال الجنسى أو الممارسات الجنسية الشاذة، أو الإصابة بميكروب عن طريق العدوى.وهو تضخم فسيولوجى يصاب به الرجال فوق سن الخمسين، حيث يصل حجم البروستاتا فى بعض الحالات إلى 200 جرام.هناك عدة درجات لأورام البروستاتا كالورم الحميد الموجود فى نسيج البروستاتا الذى يتم استئصاله.

ويشخص سرطان البروستاتا عن طريق لمس البروستاتا، مع أخذ عينة منها بإبرة لتحليلها مع التأكد من وجود خلايا سرطانية فى عظام الحوض، وبعد ذلك تتطور البروستاتا ليظهر السرطان بوضوح.

أعراض أمراض البروستاتا

>لكل نوع من أمراض البروستاتا أعراض محددة وأهمها تبعًا لرأى نبيه هى:

- أعراض التهابات البروستاتا: الشعور بحرقان فى البول ووجود إفرازات صديدية تخرج من مجرى البول، وظهور أعراض تشبه السيلان.

- أعراض التضخم الحميد للبروستاتا: يؤدى إلى ضيق فى عنق المثانة ويسبب صعوبة فى التبول، وقد يؤدى إلى ارتداد للبول، مما يتسبب فى مشاكل للكليتين.

>- أعراض أورام البروستاتا: ألم فى العمود الفقرى ومنطقة الكبد مع الإحساس بفقر الدم وظهور تضخم فى الغدد الليمفاوية، وانسداد فى مجرى البول وعنق المثانة ويؤدى هذا إلى تراكم البول فى الكلى ويصاحبه تلوث ميكروبى مما يظهر الحصوات، وتليف الكبد.

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