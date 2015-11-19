بالصور.. محافظ السويس والقيادات التنفيذية يتابعون تجهيز اللجان الانتخابية بالمدارس

قام اللواء العربى السروى محافظ السويس بجولة تفقدية لعدد من المدارس للوقوف على الاستعداد وتجهيز اللجان الانتخابية بها لاستقبال انتخابات مجلس النواب وبدأ الجولة بمدرسة عبدالرحمن بن عوف الابتدائية المشتركة والتي تضم 4 لجان إنتخابية ثم مدرسة ابوبكر الصديق الابتدائية المشتركة، وتضم أيضا 4 لجان إنتخابية ومدرسة منشية الرجولة بحى الجناين.

وأعطى المحافظ تعليماته لمديرى المدارس بسرعة إعداد وتجهيز اللجان وغرف التامين الخاصة بالصناديق وغرف المبيت لافراد الشرطة والجيش والاستراحات لاستقبال الناخبين من ابناء السويس وتوفير الخدمات الاساسية باللجان علي مستوي جميع الاحياء.

وكان المحافظ قد كلف اللواء شكرى سرحان السكرتير العام ونشات البارودى السكرتير العام المساعد ورؤساء الاحياء ومدير التربية والتعليم بالمرورعلى المدارس للتاكد من تجهيزها لاستقبال الانتخابات البرلمانية التى تبدأ فى محافظة السويس يومى الأحد والأثنين القادمين ضمن المرحلة الثانية من الانتخابات .

وناشد المحافظ ابناء السويس بالنزول لصناديق الانتخابات للادلاء باصواتهم من أجل صنع مستقبل الوطن ـ رافق اللواء العربي السروي في جولته المهندس ابراهيم حسن رئيس حي الجناين .



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