أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع -
8 الصبح - لقاء مع المعالجة النفسية ومدربة اليوجا "هنا كمال" حول .. ما هي طاقة الأفكار؟؟؟ -
واشنطن تؤكد ان الضربة على القاعدة العسكرية السورية تنحصر بالرد على هجوم خان شيخون -
ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وكيل تعليم جنوب سيناء يتفقد معرض الطفولة بمدرسة رفاعة الطهطاوى

Google+ Print
وكيل تعليم جنوب سيناء يتفقد معرض الطفولة بمدرسة رفاعة الطهطاوى وكيل تعليم جنوب سيناء يتفقد معرض الطفولة بمدرسة رفاعة الطهطاوى
تفقد السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم معرض الطفولة والمقام بمدرسة رفاعة الطهطاوى الاعدادية.

رافق سويلم فى جولته على حسن مدير ادارة الطور التعليمية والسيد حجازى مديرأمن المديرية وقسم العلاقات العامة بالمديرية.

وكان فى استقباله هشام الاباصيرى مدير المدرسة وعدد من موجهى وأخصائى الاعلام بالمديرية والمدارس.

كما شاهد سويلم المجلة الالكترونية التى قدمتها مدرسة الأمل الرسمية تحت اشراف سوزان عبد السلام مديرة المدرسة ورضا متولى أخصائى الاعلام بالمدرسة.

هذا وقد أثنى سويلم على تطور العمل فى توجيه الاعلام التربوى وأثنى على جودة الأعمال الصحفية المقدمة من الطلاب كما أثنى سويلم على مجلة " سيناوي " الالكترونية.
>ووجه سويلم الشكر لمدرس الأمل الرسمية وللقائمين على المجلة الالكترونية كما قدم شكر لتوجيه الاعلام بالمديرية والادارات على تطور المستوى فى مجال الاعلام كما وجه شكر خاص لأسرة مدرسة رفاعة الطهطاوى الاعدادية للتعاون المستمر مع المديرية.

وقدم عدد من طلاب مدارس رفاعة الطهطاوى الاعدادية والأمل الرسمية والأمل الابتدائية وعلى مبارك الابتدائية فقرات ترفيهية وشعرية وغنائية نالت اعجاب الحاضرين.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح معرض الطفولة الثلاثاء الماضى من قبل أعضاء لجنة التحكيم الميدانى بالوزارة .

قام بتنظيم واخراج المعرض محمد عبد الخالق وأبو السعود عبد العزيز موجهى الاعلام التربوى بالمديرية وجميع موجهى وأخصائى الاعلام بالادارات والمدارس هذا وطالب سويلم الاستعداد من الأن للمعارض السنوية والتى ستقام فى احتفالات العيد القومى للمحافظة فى مارس المقبل .

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365