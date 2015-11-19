ضبط نجار ينتحل شخصية أنثى ويوقع بالرجال عبر الإنترنت لابتزازهم بدمياط

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز كفر سعد برئاسة النقيب محمد أبوالعز بالاشتراك مع ضباط فرع شرق الدلتا " للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق" من ضبط على احمد ا سن 22 نجار ومقيم بناحية كفرسعد وذلك لقيامه بعمل علاقات عن طريق شبكة الانترنت وادعائه بأنه أنثى والإيقاع بضحاياه ( من الذكور ) وتصويرهم فى أوضاع مخلة وعقب ذلك يقوم بابتزازهم وذلك لعدم نشر صورهم على مواقع إباحية.

و بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع عبدالبديع م .ا سن 31 نجار ( هارب) وضبط بحوزته هاتف محمول عليه صور لبعض ضحاياه .

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط المتهم الثانى .

>وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5762 إدارى مركز شرطة كفر سعد لسنة 2015م .