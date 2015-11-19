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ضبط نجار ينتحل شخصية أنثى ويوقع بالرجال عبر الإنترنت لابتزازهم بدمياط

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ضبط نجار ينتحل شخصية أنثى ويوقع بالرجال عبر الإنترنت لابتزازهم بدمياط ضبط نجار ينتحل شخصية أنثى ويوقع بالرجال عبر الإنترنت لابتزازهم بدمياط
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز كفر سعد برئاسة النقيب محمد أبوالعز بالاشتراك مع ضباط فرع شرق الدلتا " للإدارة العامة للمعلومات والتوثيق" من ضبط على احمد ا سن 22 نجار ومقيم بناحية كفرسعد وذلك لقيامه بعمل علاقات عن طريق الانترنت وادعائه بأنه أنثى والإيقاع بضحاياه ( من الذكور ) وتصويرهم فى أوضاع مخلة وعقب ذلك يقوم بابتزازهم وذلك لعدم نشر صورهم على مواقع إباحية.

و بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع عبدالبديع م .ا سن 31 نجار ( هارب) وضبط بحوزته هاتف محمول عليه صور لبعض ضحاياه .

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط المتهم الثانى .
>وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5762 إدارى مركز شرطة كفر سعد لسنة 2015م .

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مصر 365

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