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محافظ بنى سويف يوجه بتوفير وسلية نقل لطلاب مدرسة التربية الفكرية

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محافظ بنى سويف يوجه بتوفير وسلية نقل لطلاب مدرسة التربية الفكرية محافظ بنى سويف يوجه بتوفير وسلية نقل لطلاب مدرسة التربية الفكرية
قام المستشار محمد سليم محافظ بني سويف بزيارة مدرسة التربية الفكرية "تهيئة وفكري وإعداد مهنى" ويبلغ عدد طلبة المدرسة 281 طالب وطالبة، وتفقد المحافظ فصول وأقسام المدرسة منها أقسام، السجاد، والنجارة ، التفصيل ، التدبير المنزلي ، الزخرفة ، الملابس الجاهزة ، الخيزران"، بالإضافة إلى تفقده لمعرض فني بقسم التربية الفنية، حيث أشاد بالأعمال والمشغولات الفنية التي شارك في اعدادها التلاميذ، مشددا على النظافة العامة بالمدرسة، وتابع التغذية المدرسية وبرنامج الوجبات اليومي المقدم للطلبة الداخلي، مطالبا بتوفير كافة أوجه الاهتمام والرعاية للطلبة.

واستمع المحافظ لاحتياجات المدرسة، وكلف وكيل وزارة التربية والتعليم بحصر كافة المطالب والمشاكل لايجاد الحلول السريعة لها، موجها باتخاذ اللازم لتوفير وسلية نقل لطلاب المدرسة، وأكد أن المحافظة لن تدخر جهدا في سبيل حصول هذه الفئة الهامة على حقوقهم وتلبية احتياجاتهم وادماجهم في المجتمع في إطار الإمكانات والموارد المتاحة.

وفي سياق آخر قام المحافظ بتفقد مسار محور المستشار عدلي منصور والذي تنفذه إداررة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية بالقوات المسلحة في غضون 30 شهرا بتكلفة 530 مليون جنيه، والذي يمثل محور تنمية يربط مابين المناطق الصناعية بالمحافظة حيث يربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق أسوان الزراعي بالطريق الصحراوي الغربي.

ويتكون هذا المحور من وصلة طريق بياض العرب - طريق الجيش بطول1,5 كم (1ك و500 م)، وكوبري أعلى النيل طوله 530 متر وعرض 6 حارات، وطريق بمنطقة غرب النيل بطول 3,75 كم (3 ك و750 م)، وكوبري أعلى ترعة الابراهيمية وخط السكة الحديد مصر أسوان، وطريق مصر أسوان الزراعي لينتهي المحور بالطريق الدائري الجديد وطريق الفيوم الجديد.

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مصر 365

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