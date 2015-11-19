بالصور.. تظاهر أهالى الوليدية احتجاجا على مقتل صياد بيد الأمن فى أسيوط

تظاهر المئات من أهالى منطقة الوليدية التابعة لقسم ثان أسيوط، وذلك احتجاجا على مقتل أحد الصيادين بالمنطقة على يد قوة امنية اثناء ملاحقتها لمطلوبين.

وقال الأهالى إن أحد ضباط الشرطة التابع لوحدة مباحث قسم ثان أسيوط قام بإطلاق النار على محمود ابراهيم فرغلى ابراهيم 28 سنة صياد بعد ان اشتبهوا فيه اثناء بحثهم عن احد المطلوبين الهاربين من قضايا فظنوا انه ذات الشخص الذى يلاحقونه.

وقال ناصر سيد محمد خال الصياد ان المجنى عليه خرج مؤخرا من شهرين بعد 3 سنوات فى المحاكم بتهمة حيازة سلاح ، ولكنه اخذ براءة ، وكان فى قسم ثان من 4 ايام ، وغير مطلوب حاليا فى اية قضايا ولم يكن معه خارجين على القانون كما يدعون وانه من غير المعقول ان يكون معه مطلوبين ويصلوا الى البر ولا تتمكن الشرطة من ضرب الاثنين وخاصة ان الشرطة فى مكان مرتفع اعلى الجسر والمركب فى المياه ، واضاف خال الصياد: اننا حررنا محضر ضد ضابط الشرطة مرتكب الواقعة.

ومن جهتها قامت قوات الامن بتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا عند مدخل منطقة الوليدية بإطلاق القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين المحتجين حتى تمكنت من تفريقهم وتسيير حركة المرور

>وقال مصدر امنى رفض ذكر اسمه ان قوات الامن اليوم وردت اليها معلومات بوجود احد المسجلين خطر ويدعى " اسامة النتفاوى" وهو احد المسجلين خطر فئة " أ " والمطلوب ضبطه فى قضية اتجار مخدرات بمركب صيد مع محمود ابراهيم فرغلى " القتيل " وهو احد المسجلين خطر ايضا وعند رؤيتهم للقوات قاموا بإطلاق النار وهم وسط المياه على ضباط الشرطة لمحاولة الهرب الى البر الثانى فبادلتهم القوات إطلاق النار فقتلت احدهم وفر اسامه النتفاوى الى البر الاخر وجار ضبطه.



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