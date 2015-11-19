جامعة المنصورة تناقش الاحتياجات الخاصة للأطفال

نظم مركز رعاية وتنمية الطفولة بجامعة المنصورة اليوم الخميس ندوة "الطريق إلى أطفالنا واحتياجاتهم الخاصة" بمركز رعاية وتنمية الطفولة بجامعة المنصورة، بالتعاون مع كلية الطب وكلية التربية الرياضية تحت رعاية الدكتور محمد حسن القناوى رئيس جامعة المنصورة.

وحاضر بالندوة الدكتورة نسرين عمر وكيل كلية الطب جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور تامر أبو السعد أستاذ ورئيس وحدة أمراض التخاطب بطب المنصورة، والدكتورة سلوى طوبار أستاذ الأمراض النفسية للأطفال بكلية طب المنصورة، والدكتور محمد مرسال أستاذ مناهج وطرق التدريس بكلية التربية الرياضية جامعة المنصورة، والدكتورة أميمة حفصة مدرس أمراض التخاطب بطب المنصورة.

وقدمت الدكتورة نسرين عمر أهداف الندوة في التعليم والتعلم ومساعدة أولياء الأمور في التوصل للطريقة المثلى للتعامل مع الأطفال بمختلف مستوياتهم العمرية ومشكلاتهم الخاصة والعمل على علاجها.

وقدم الدكتور تامر أبو السعد عرضا بعنوان "أمراض التخاطب عند الأطفال" استعرض خلاله مفهوم التخاطب وأمراضه المختلفة عند الأطفال سواء المختلقة بالصوت والكلام واللغة بتوضيح أعراض كل مرض وأسبابه وطرق علاجه وشرح مراحل تطور اللغة وأسباب تأخر هذا التطور وأنواعه وكيفية مساعدة العائلة للطبيب في علاج الأطفال منه.

واستعرضت الدكتورة سلوى طوبار قدرات الأطفال الخاصة والتعامل الخاص مع هذه القدرات بالتطبيق على "متلازمة داون" متطرقة إلى كيفية الإصابة بها وطبيعة السلوك الخاصة بأطفال متلازمة داون وكيفية تعاملهم مع المحيطين بهم في المجتمع والمدرسة والأسلوب المثالى لتعامل الأهل معهم وإمكانية إصابة هؤلاء الأطفال بالأمراض النفسية.

وركزت الدكتورة أميمة حفصة على صعوبات التعلم بالإشارة إلى الإحصائيات المتعلقة بالأطفال اللذين يعانون منها وأنواع هذه الصعوبات وأسبابها والعلامات الدالة على معاناة الأطفال من صوبات التعلم وطرق علاجها سواء بالرجوع إلى الطبيب أو بمساعدة الأسرة.

وتطرق الدكتور محمد مرسال إلى دور الجانب الحركى سواء من خلال المشى أو الوقوف أو الجرى أو الحبو في الإرشاد عن المشكلات التي يعانى منها الأطفال مركزا على عدة محاور منها العوامل التي تعوق حركة الطفل، ودور تنمية اللياقة البدنية للطفل والتدليك في علاج هذه المعوقات ،الاعتماد على المحاكاة الميكانيكية في تحسين الجانب الحركى للطفل.