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بالصور.. مرشح مستقل بطنطا يقيم حفلا خيريا لطلاب المدارس بالسيرك القومى

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بالصور.. مرشح مستقل بطنطا يقيم حفلا خيريا لطلاب المدارس بالسيرك القومى بالصور.. مرشح مستقل بطنطا يقيم حفلا خيريا لطلاب المدارس بالسيرك القومى
قام الدكتور ياسر الجندى مدير عام طب الأسنان بمديرية الصحة بالغربية ووكيل نقابة الأسنان على مستوى الجمهورية والمرشح المستقل عن دائرة بندر طنطا بإقامة حفل خيرى وترفيهى لطلاب المدارس من المراحل السنية المختلفة بطنطا وكفر الزيات بالسيرك القومى باستاد طنطا، حيث تم الحجز بالسيرك القومى بطنطا لـ1200 طالب وطالبة.

وفى ختام الحفل قام المرشح بتوزيع الهدايا على الطلاب وتوزيع فرشات ومعجون الأسنان عليهم "رمزه الانتخابى" والتعريف بحملته حول الوقاية من أمراض الفم والأسنان وأعرب الطلاب عن فرحتهم بمشاركتهم فى اليوم الترفيهى.

يأتى ذلك فى اليوم الأخير للدعاية الانتخابية قبل بدء فترة الصمت الانتخابى، كما يقوم المرشح مساء اليوم بجولة ختامية فى شوارع طنطا للتعريف ببرنامجه الانتخابى وعقد لقاءات مع الشباب والمواطنين وشرح أهداف حملته" طنطا بتجمعنا".

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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