إصابة شاب فلسطينى برصاص شرطة الاحتلال فى تل أبيب

>أصيب شاب فلسطيني، اليوم الخميس، بجروح متوسطة جراء إطلاق الشرطة الإسرائيلية النار عليه في مدينة تل أبيب.

وزعم بيان أصدرته الشرطة الإسرائيلية أنه جرى إطلاق النار على شاب من مدينة دورا (6 كيلومترات غرب مدينة الخليل) وأصيب بجروح متوسطة، بعد طعنه عددا من الإسرائيليين في بناية بتل أبيب، ما أدى إلى مقتل إسرائيلي، وإصابة آخرين بجروح، أحدهما جراحه بالغة الخطورة.

كان فلسطيني قد اقتحم مبنى "بانوراما" في طريق يافا تل أبيب، ونجح في طعن عدد من الإسرائيليين، ما أسفر عن مقتل إسرائيلي وإصابة اثنين بجراح بالغة الخطورة، وآخرين بحالات هلع.

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، قبل قليل، أن مستوطنين اثنين على الاقل لقيا مصرعهما، فيما أصيب آخرون بجروح خطرة في عملية إطلاق نار ودهس قرب مستوطنة "غوش عتصيون"، ونقلت عن شهود عيان أن منفذ العملية أصيب، دون تحديد مصدر إصابته.

>وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن سيارات الإسعاف هرعت لمكان الحادث، ونقلت عددا من الجرحى إلى مستشفيات في تل أبيب.

وأوضحت الإذاعة أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة التي انتقلت لموقع الحادث تمكنت من إيقاف المهاجم، ولم يعرف مصيره حتى اللحظة.

>فيما قالت مصادر في شرطة الاحتلال إن عملية الطعن نفذها مهاجمان.

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