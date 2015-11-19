مصرع 83 من إرهابى "داعش" بنيران عراقية مدعومة من طيران التحالف

> لقى 83 إرهابيا من مسلحي تنظيم (داعش) مصرعهم بنيران القوات العراقية المشتركة، في عملية تمت بمساندة من الطيران العراقي وطيران التحالف الدولي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت خلية الإعلام الحربي بقيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان مساء اليوم/الخميس/ أن طيران التحالف الدولي نفذ 13 طلعة جوية أسفرت عن مصرع 13 إرهابيا وتدمير 19 موقعا معاديا وثلاث سيارات مفخخة وأربعة مستودعات أسلحة وعتاد للتنظيم في مناطق (تلعفر والموصل وسنجار في نينوي والشرقاط بصلاح الدين)، وأن الطيران العراقي نفذ 14 طلعة جوية في مختلف قطاعات العمليات ضد "داعش"، أسفرت عن قتل 20 إرهابيا بقطاع عمليات الأنبار غربي العراق.

وتمكنت قوات الشرطة الاتحادية من قتل 17 إرهابيا من "داعش" في منطقتي جسر الركة وخط اللاين بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق.

فيما واصلت القوات المشتركة من القوات الخاصة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي مدعومة من الطيران العراقي تطهير منطقة جبال مكحول بصلاح الدين، وقتلت 25 إرهابيا وسيطرت على قمم جبال في الجهة الشرقية لجبال مكحول بإسناد جوي عراقي.

بينما قتلت قوات تابعة لقيادة عمليات بغداد 8 إرهابيين في منطقة الكرمة شمال شرقي الفلوجة بالأنبار، ودمرت سيارتين للتنظيم وموقعا للإرهابيين.. بينما عالجت القوات العاملة بالمحور الشمالي لقطاع عمليات قيادة الأنبار 15 عبوة ناسفة خلال عملية تطهير منطقة التقدم، وانفجرت إحدى العبوات ما أدى إلى مقتل ضابط وجندي عراقيين.

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