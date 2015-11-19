Michelle Obama تستغل غياب الرئيس لترقص الغونغا

بينما كان الرئيس الأمريكي Barack Obama في قمة مجموعة العشرين في تركيا، إستضافت Michelle Obama في البيت الأبيض الفنان الأمريكي ومصمّم الرقصات Johsh Sergara، ومدرّب الرقص Sergio Trujillo، بالإضافة الى مجموعة كبيرة من الشباب الأمريكي، ضمن ورشة عمل طلابية لتكريم تاريخ شارع برودواي. وبعد إلقائها كلمة أمام الحضور، رقصت Obama الرقصة الكوبية المشهورة، الغونغا، التي يبدو أنها تتقنها جيداً، بل قامت مع المجموعة بالتدرّب عليها مع المجموعة من قبل.

Michelle Obama التي تطلق قريباً ألبوماً غنائياً، هي محامية وتعد واحدة من أقوى سيدات العالم لعام 2010 حسب إحصائية مجلة فوربس، وهي الأولى من أصول أفريقية التي تصل إلى البيت الأبيض. هذا، ونُشرت مقاطع فيديو على الشبكات الاجتماعية للسيدة الأولى وهي ترقص في عدد من المناسبات.

الغيرة تشعل غضب Michelle Obama