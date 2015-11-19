اختفاء مديرة أعمال غادة عبد الرازق بعد اتهامها بسرقة 4 مليون جنيه

لأن الشائعات تطارد الفنانة غادة عبد الرازق، بات كل خبر ينشر عنها كاذباً إلى حين تأكيده بنفسها.

فقد انتشرت أخبار عن أن غادة طردت مديرة أعمالها جيهان بعد سرقتها.

وأشارت بعض المواقع إلى أن جيهان سرقت من غادة خاتم من الماس بقيمة 4 مليون جنيه وغيره الكثير من المجوهرات الخاصة بالفنانة.

وتحدّثت عن أن لجيهان ديون باهظة كانت غادة تدفعها نيابة عنها.

وبعد نشر هذه الأخبار حاولت "سيدتي نت" الاتصال بجيهان وغادة إلا أن الاثنتين لم تردّا على هاتفيهما.