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وفاة الفنان السعودي عبد الله الربيع

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وفاة الفنان السعودي عبد الله الربيع وفاة الفنان السعودي عبد الله الربيع

الخميس 19-11-2015 14:33

توفِّي أمس الفنان السعودي عبد الله الربيع، عن عمرٍ ناهز 65 عاماً بعد أزمة قلبية مفاجئة إثر تعرضه للألم المفاجىء، حيث تم نقله إلى المستشفى قبل أن توافيه المنية.
وسيصلَّى عليه عصر اليوم في مسجد الكوت في الأحساء.
عرف الممثل السعودي الربيع بأنه من كبار ممثلي منطقة الأحساء، مثّل في العديد من المسلسلات، ومن أشهر مسلسلاته "عائلة أبو كلش"، ومسلسل "خزنة"، ومسلسل "حامض حلو"، بالإضافة إلى مسلسل "بتشوفون شي"، ومسلسل "مجاديف الأمل"، كما شارك في العديد من المسرحيات .
من جانبهم أطلق محبو الفنان الربيع وسماً على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" باسم الراحل، ليتقدموا بخالص التعازي في وفاة فنانهم المحبوب، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه جنات النعيم .

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