أخبار عاجلة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع -
8 الصبح - لقاء مع المعالجة النفسية ومدربة اليوجا "هنا كمال" حول .. ما هي طاقة الأفكار؟؟؟ -
واشنطن تؤكد ان الضربة على القاعدة العسكرية السورية تنحصر بالرد على هجوم خان شيخون -
ميركل وهولاند يدعمان الضربة الأمريكية على سوريا -
8 الصبح - لقاء مع متحدي الإعاقة د/إيمان كريم والكابتن حسن محمد حول تحديهم لإعاقة الكرسي المتحرك -
هذه الحالة تفتح شهيتك على المأكولات الضارة بالصحة.. كيف تتجنبها؟ -
الجيش السوري: سقوط ستة قتلى في الضربة الأميركية -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
مساء الأنوار: التدخل الجراحي المحدود في العمود الفقري .. د. محمد إبراهيم رشيد -
8 الصبح - د/إيمان كريم تتحدث عن إصابتها وأسباب تحركها بـ"الكرسي المتحرك" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

أحمد حلمي يوضح حقيقة اعتذاره عن فيلم "ترب ألماس"

Google+ Print

الخميس 19-11-2015 14:38

انتشرت خلال الأيام الماضية أنباء عن اعتذار الفنان أحمد حلمي عن بطولة فيلم "تراب الماس"، ولم يعلق أحمد إلا بعد أن سأله جمهوره عبر صفحته الخاصة على "فيس بوك" حيث ردّ "أنا معتذرتش عن فيلم "تراب الماس"، الحقيقة أنا كتبت البوست ده لأني لقيت ناس كتير جدا بيسألوني على الصفحة هنا، وفي أماكن تانية أن هو أنا ليه اعتذرت عن "تراب الماس، أولاً وقبل أي حاجة أحب أقولكم شكراً جزيلاً على اهتمامكم بجد بس أنا فعلاً معتذرتش".
وأكمل ساخراً "الحقيقة أنا سمعت زيكوا كده بالظبط إني اعتذرت، إلا إذا بقي كان في واحد شبهي بالظبط وراح اعتذر بدالي وأنا معرفش، عموما لو عرفت حاجة جديدة سآوافيكم بالأخبار بشكركم مرة تانية وتالته ومليون".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي