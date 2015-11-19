أحمد حلمي يوضح حقيقة اعتذاره عن فيلم "ترب ألماس"

انتشرت خلال الأيام الماضية أنباء عن اعتذار الفنان أحمد حلمي عن بطولة فيلم "تراب الماس"، ولم يعلق أحمد إلا بعد أن سأله جمهوره عبر صفحته الخاصة على "فيس بوك" حيث ردّ "أنا معتذرتش عن فيلم "تراب الماس"، الحقيقة أنا كتبت البوست ده لأني لقيت ناس كتير جدا بيسألوني على الصفحة هنا، وفي أماكن تانية أن هو أنا ليه اعتذرت عن "تراب الماس، أولاً وقبل أي حاجة أحب أقولكم شكراً جزيلاً على اهتمامكم بجد بس أنا فعلاً معتذرتش".

وأكمل ساخراً "الحقيقة أنا سمعت زيكوا كده بالظبط إني اعتذرت، إلا إذا بقي كان في واحد شبهي بالظبط وراح اعتذر بدالي وأنا معرفش، عموما لو عرفت حاجة جديدة سآوافيكم بالأخبار بشكركم مرة تانية وتالته ومليون".